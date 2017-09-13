Пентагон тратит 2 млрд долларов, поставляя оружие советского образца сирийским повстанцам

"По сообщениям, министерство обороны США по-прежнему направляет оружие советского образца стоимостью в миллиарды долларов группировкам, сражающимся против "Исламского государства"* в Сирии, подвергая его сомнительному контролю", - передает Foreign Policy.

В опубликованном во вторник совместном докладе "Проект по расследованию организованной преступности и коррупции" (OCCRP) и "Балканское сообщество журналистских расследований" (BIRN) утверждают, что Пентагон поставил оружие стоимостью до 2,2 млрд долларов таким группировкам, как Демократические силы Сирии и курдские Отряды народной самообороны (YPG).

"Эта программа осуществляется в обход давно установленных проверок по торговле оружием в мире, говорится в докладе, и, похоже, она активизировала теневой мир торговцев оружием в Восточной Европе. В частности, как сообщается, Пентагон уничтожает документальные свидетельства о том, кто, в конечном итоге, будет использовать оружие, что может ослабить одну из основ международных протоколов против незаконного оборота оружия", - отмечает издание.

"Эта программа пришла на смену неудачной первоначальной попытке обучения и снабжения так называемых "умеренных повстанцев" в Сирии, начиная с 2014 года", - говорится в статье.

Министерство обороны решило, что вместо этого оно будет выбирать "проверенные" оппозиционные силы на местах и предоставлять им более дешевое оружие советского образца, пишет автор.

"Согласно докладу, многие поставщики оружия, в первую очередь в Восточной Европе, а также в бывших советских республиках, включая Казахстан, Грузию и Украину, имеют связи с организованной преступностью по всей Восточной Европе и небезупречную деловую документацию", - отмечает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.