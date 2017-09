13 сентября 2017 г. Ребекка Хил | The Hill Сотрудники администрации Трампа призывают к ответу Китай и Россию за помощь Северной Корее в обходе санкций Во вторник администрация Трампа публично и детально рассказала, как Россия и Китай помогают Пхеньяну с контрабандой угля, передает журналистка The Hill Ребекка Хил. На заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей США Маршалл Биллингси, помощник министра финансов США, сообщил, указывая на спутниковые снимки и карты: "Сегодня разведывательное сообщество предоставило вашему комитету доказательства того, как суда выходят из Китая, отключают транспондеры, когда входят в северокорейские воды, и встают на стоянку в северокорейских постах, а затем грузят такое сырье, как уголь. Они держат транспондеры в отключенном режиме, а затем включают их, когда огибают Южнокорейский полуостров (вероятно, южную оконечность Корейского полуострова. - Прим. ред.) и направляются в какой-то российский порт". "В данном конкретном случае это судно (...) стояло в этом российском порту какое-то время, а затем снова вышло в море и в конце концов снова встало на стоянку в Китае с углем северокорейского происхождения: это уклонение от санкций", - заявил Биллингсби. Он сказал, что будет показан второй слайд, который иллюстрирует еще один пример: "В этом конкретном случае вы имеете судно, которое пришло в Северную Корею, держало свой транспондер в отключенном режиме, нарушая международное морское право, встало на стоянку в России, выгрузило северокорейский уголь. Еще одно судно - то было панамское - еще одно судно с Ямайки или под ямайским флагом забрало северокорейский (слово пропущено. - Прим. ред.) и направилось прямо в Китай, снова обходя санкции". На заседании конгрессмены похвалили новые санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи, но потребовали, чтобы Биллингси и Сьюзен Торнтон, и.о. помощника госсекретаря, разъяснили, как они планируют добиться их соблюдения Китаем и как США накажут Пекин за несоблюдение санкций. Председатель комитета Эд Ройс заметил, что многие из крупнейших китайских банков ведут значительный бизнес в США и санкции в отношении них чреваты последствиями для американской экономики. "Но именно присутствие этих банков в США придает санкциям такое могущество. Они предпочли бы вести бизнес с нами, чем с Северной Кореей", - отметил он. Биллингси ответил, что нужно признать, что Китай и Россия поддержали оба недавних пакета санкций в Совбезе, но администрация США предостерегла Китай: если он хочет избежать новых санкций, Америка должна "срочно" увидеть конкретные действия с его стороны, передает издание. Источник: The Hill