13 сентября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Американская демократия и российская пропаганда ФБР принимает крутые меры против "рупоров Кремля" RT America и Sputnik - защитники прессы в США призывают не перебарщивать. The New York Post считает, что американцы "способны взвесить и сопоставить то, что говорят русские". Ходорковский оспаривает идею, что "Россия непригодна для демократии". BuzzFeed News рассказывает о тайных намерениях Путина побудить Трампа к "перезагрузке". Практически нет сомнений в том, что финансируемые Кремлем СМИ - RT America и Sputnik - играли коварную роль в прошлогодней президентской кампании в США, пишет Ллойд Гроув в The Daily Beast. Оба эти СМИ - часть "российской государственной пропагандистской машины", которая отдавала предпочтение Дональду Трампу в ущерб Хиллари Клинтон, согласно заключению разведсообщества США, но сами они настаивают, что просто осуществляли и осуществляют журналистскую деятельность. "Это заявление, пусть весьма спорное, заставляет защитников прессы и первой поправки к Конституции заняться самоанализом, теперь, когда Минюст США и ФБР атакуют подразделения Sputnik и RT в Вашингтоне из-за предполагаемых нарушений Акта о регистрации иностранных агентов, известного как FARA", - передает журналист. "Вне зависимости от мнения о России, Sputnik или RT, я считаю тревожным все вмешательства ФБР в установление того, кто журналист, а кто - нет", - заявил изданию Тревор Тимм, исполнительный директор "Фонда свободы прессы", комментируя сообщения Yahoo! News, что ФБР расследует, является ли Sputnik агентом иностранного правительства, в то время как Минюст недавно уведомил RT America, что каналу необходимо зарегистрировать в соответствии с FARA". Юрист, специализирующаяся на первой поправке, Люси Далглиш предупредила, что действия правительства в отношении Sputnik и RT - "очень скользкий путь, и это заставляет меня нервничать". "Такие опасения никоим образом не являются распространенными в сообществе защитников СМИ, - подчеркивает Гроув. - На удивление, Американский союз защиты гражданских свобод - известный своей бескомпромиссной незапятнанностью по вопросам свободы слова - отказался ввязываться в схватку (возможно, опасаясь, что все сказанное этой организацией может подорвать защиту Эдварда Сноудена, ныне живущего в Москве под крылом Путина)". Известный адвокат, специализирующийся на первой поправке, Флойд Абрамс, заявил в беседе с изданием: "Я не сомневаюсь, что Sputnik занимается сбором новостей, и его действия при этом, как правило, должны подлежать защите в соответствии с первой поправкой. Но, если его российские владельцы приказали ему необъективно подавать освещение новостей, чтобы содействовать одному кандидату на пост президента США в ущерб другому, это будет иметь самое прямое отношение к весьма значимому расследованию, идущему сейчас и связанному с американской нацбезопасностью". Бывший журналист Sputnik Эндрю Фейнберг, с которым связалось ФБР, после того как начальство уволило его в мае, выразил одобрение шагам правительства. "Sputnik не функционирует как добросовестное новостное агентство", - заявил Фейнберг. "Для меня это скорее похоже на операцию по сбору информации из открытых источников", - сказал он, оговорившись, что несведущ в делах разведки. "Facebook сообщил, что выявил порядка 3 тыс. политических объявлений, оплаченных с использованием 470 "неаутентичных аккаунтов" лицами, которые, "вероятно, действовали из России", с июня 2015 по май 2017 года. Однако 100 тыс. долларов, потраченных на них, не были даже каплей в море рекламного дохода Facebook, составившего 27 млрд долларов в прошлом году, - пишет Джейкоб Саллэм в The New York Post. - Кроме того, российская пропаганда не представляла собой существенную долю политического обсуждения на Facebook". В подавляющем большинстве объявлений речь шла не об американских президентских выборах, а о широком спектре острых тем: от ЛГБТ до иммиграции и прав на оружие. "Facebook описывает эти объявления как "российское вмешательство в избирательный процесс" и обещает бдительно защищать "целостность гражданского дискурса", - передает Саллэм, но отмечает: - Целостность гражданского дискурса не зависит от проверки гражданства людей, участвующих в нем. Она зависит от [нашей] способности взвесить то, что они говорят, сопоставляя это с нашими ценностями и информацией из других источников. Если избиратели не в состоянии этого делать, тогда, возможно, демократия обречена. Но, если это так, русские в этом не виноваты". На сайте газеты The New York Times опубликована статья Михаила Ходорковского, озаглавленная в англоязычном варианте "Намного более крупная проблема, чем Путин". Русский текст статьи, под заголовком "Демократия - единственная верная стратегия для России", размещен на официальном сайте Ходорковского. "Спустя более 25 лет после развала Советского Союза и попытки построить демократию на его месте Россия в очередной раз стала авторитарным государством", - пишет Ходорковский (все цитаты даны по русскому тексту на сайте khodorkovsky.ru. - Прим. ред.) Автор задается вопросом: "Является ли Россия непригодной для демократии в силу своего размера, своей политической культуры и недоверия к западному миру?" И сам же отвечает: "Ни в коем случае. Я отвергаю заблуждение, согласно которому россияне почему-то неспособны к построению демократических институтов. Люди говорили то же самое о немцах. Как неправы они были. Страны и их граждане меняются, обычно в ответ на собственные неудачи". Автор призывает "рассматривать демократические права как следствие сбалансированного политического представительства", а не назначения "хорошего царя". "Амбициозным политическим лидерам" он советует "искать общественную поддержку, опираясь не на силу собственной личности, а на ясную политическую программу". Для российской демократии "важнейшая задача - это создание системы правосудия, основанной на власти закона, а не на произволе власти", убежден Ходорковский. "Для Кремля эти идеи являются ересью: они подрывают многовековые представления, согласно которым Россия может эффективно управляться только из Москвы, а делегирование власти приведет к хаосу. Мы должны принять новую и радикально иную форму управления, если мы хотим, чтобы Россия была успешной, уважаемой страной", - пишет автор. "На третий месяц президентства Дональда Трампа Владимир Путин отрядил одного из своих дипломатов в Госдепартамент, чтобы доставить туда отважное предложение о полной нормализации американо-российских отношений во всех основных ветвях исполнительной власти", - утверждает BuzzFeed News, ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении издания. В нем содержался призыв "полностью восстановить каналы общения между дипломатами, военными и разведслужбами двух стран, заблокированные после военных вмешательств России на Украине и в Сирии", причем "кремлевский план перезагрузки" предлагалось ввести в действие немедленно. По мнению автора статьи, Москва считала, что Трамп не разделяет негодования американцев по поводу ее предполагаемого вмешательства в выборы и может согласиться на стремительное сближение. "Тут просто-напросто игнорируется все, что спровоцировало ухудшение отношений, создается видимость того, что ни вмешательства в выборы, ни украинского кризиса вообще не было", - сказала Анджела Стент, которая при администрации Джорджа У.Буша курировала тему России в Национальном совете по разведке США. Издание отмечает: на данный момент состоялись лишь немногие из десятков встреч, перечисленных в российском проекте нормализации отношений. "Когда русские презентовали это предложение, они полагали, что Трамп сделает то, что обещал: заключит с Путиным сделку и нормализует отношения", - комментирует Стент. Она замечает: "Если Путин хочет что-то осуществить, Дума слушается, Минобороны слушается. Но в США очень многие из этих шагов - не в компетенции Белого дома, даже если президент склонен их осуществить". По мнению автора, Кремль не утратил надежду на нормализацию отношений с США, но Белый дом не особо требует, чтобы Пентагон или Госдеп взаимодействовали с Россией, "а американский аппарат национальной безопасности, избегающий рисков, вряд ли двинется вперед по своей инициативе". Также по теме: Удаленная страница на Facebook, связанная с Кремлем, сеяла антииммигрантскую злобу (The New York Times)