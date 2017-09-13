Особые методы швейцарских и российских трейдеров с целью получить нефть правящего клана Конго

Геннадий Тимченко, богатейший и нелюбящий публичность сооснователь Gunvor - компании, занимающей четвертую строчку в ряду крупнейших фирм в сфере торговли сырьем, - нажил состояние на российской нефти, одновременно находясь в поиске новых возможностей в Черной Африке. Не достигнув своих целей в Анголе, Кот-д'Ивуаре или в Нигерии, он остановил свой выбор на Республике Конго, пишет Жоан Тилуин во французской газете Le Monde. "Как он убедил Дени Сассу-Нгессу и его клан, находящихся под прицелом многочисленных антикоррупционных расследований, поручить ему экспорт нефти? - задается вопросом автор. - Поманив их обещанием распахнуть двери Кремля".

"Первый контракт был подписан в июне 2010 года, за ним последовал второй в январе следующего года, - говорится в статье. - Таким образом, в 2011 году более 20% прибыли компании Геннадия Тимченко поступало от деятельности в Конго, а именно 37,9 млн долларов (31,6 млн евро). Обещание было сдержано: на следующий год Владимир Путин принял своего коллегу из Конго в Москве".

"Однако, чтобы завладеть черным золотом Конго, женевская фирма обратилась к бесчестным посредникам и к целому арсеналу коррупционных практик, согласно последнему докладу швейцарской организации Public Eye (ранее известной как "Бернская декларация"), который был обнародован во вторник 12 сентября и озаглавлен "Gunvor в Конго. Нефть, наличные и хищения: приключения швейцарского торговца в Браззавиле", - передает журналист.

"Деньги не дошли по назначению. Дени-Кристель почти ничего не получил". Андре - один из трех мужчин, заснятых в тайне весной 2014 года в неустановленном месте, которое напоминает ресторан роскошного парижского отеля, - рассказывает Тилуин, цитируя разговор из видеозаписи. - Он представляет интересы своего "брата", Дени-Кристеля Сассу-Нгессо, сына президента Конго, дельца и депутата в семейной вотчине Ойо, заместителя генерального директора Национальной нефтяной компании (SNPC), главы единственного нефтеперерабатывающего завода страны, подозреваемого французским, португальским и американским правосудием в хищении государственных средств. Напротив него сидит француз Бертран Ж., финансовый директор Gunvor, желающий вновь запустить деятельность в Конго, несмотря на расследование швейцарских властей, начатое двумя годами ранее. Рядом с ним - один из посредников, нанятых фирмой, француз Оливье Базен по прозвищу "полковник Марио", старый морской волк франкоговорящей Африки, проходивший по делу о крупном бандитизме на Корсике и осужденный за отмывание золота".

"Мы перечисляли комиссионные, мы были уверены, что все шло хорошо на уровне SNPC (...), что это по большей части куда-то уходило, что это шло, кому полагается", - приводит автор слова Бертрана Ж. из видеозаписи. "Не зная, что разговор записывался, этот высокопоставленный сотрудник Gunvor предоставил дополнительное доказательство коррупции, практикуемой швейцарским гигантом в Конго, - пишет издание. - Видео этого конфиденциального разговора, которое было просмотрено Public Eye, было внесено в следственные материалы и привело к предъявлению обвинения Бертрану Ж. по статье "коррупция иностранного госслужащего", а также к уходу в отставку в конце 2014 года второго лица Gunvor".

Фактически, двумя годами ранее, Gunvor был изгнан с рынка Конго после начала расследования швейцарских властей, о котором писала пресса. Автор рассказывает, что скандал начался в 2011 году. За несколько месяцев до слияния с Crédit Suisse швейцарский банк Clariden Leu предупредил власти о подозрительных финансовых операциях, осуществляемых со счетов четырех офшорных фирм. Высокопоставленный сотрудник Gunvor, которого впоследствии допросят швейцарские власти, объяснит, что эти предположительно незаконные переводы средств швейцарской фирмы нужны были для вознаграждения чиновников SNPC, компании Дени-Кристеля Сассу-Нгессо.

"Однако трейдинговых фирм, оспаривающих доступ к нефти Браззавиля, много, - пишет журналист. - Gunvor пообещал доступ к Кремлю, но этого было недостаточно, чтобы добиться благосклонности семьи, правящей в стране, которая входит в число беднейших и самых коррумпированных на Земле. В конце концов, благодаря тандему посредников, образованному французским интриганом и влиятельным габонцем, Gunvor преуспеет в 2010 году в привлечении внимания семьи Сассу-Нгессо".

Эти два посредника были наняты не Gunvor, но двумя из четырех офшорных компаний, имеющих счета в банке Clariden Leu, используемые для перечисления комиссионных, говорится далее. "Они работали в тесном контакте с двумя сооснователями Gunvor, в том числе с Геннадием Тимченко, который самолично отправился в Браззавиль, где он побеседовал с главой Республики Конго перед тем, как отправиться в Россию, чтобы убедить Путина согласиться на договор о сотрудничестве России и Конго", - сообщает газета. И вот Дени-Кристель Сассу-Нгессо отправился на своем самолете в Москву, где он был принят российским президентом вместе с министром по обустройству территории и капстроительству республики Конго Жан-Жаком Буйя и одним из посредников, Максимом Гандзионом.

"Будучи изолированным на международной сцене и обладая хрупкой экономикой, режим Браззавиля поддался соблазну", - рассказывает автор. "Между сентябрем 2010 года и январем 2012 года Gunvor получил без участия в тендере право на экспорт 22 судов с нефтью из Конго стоимостью 2,2 млрд долларов, - информирует газета. - Операция, таким образом, оказалась очень доходной для Gunvor, который договорился о куда большей прибыли, чем половина с каждого барреля, а также получил выгоду от операций авансового финансирования".

"Этот успех Gunvor в Конго был кратким и особенно прибыльным, как для компании, так и для посредников и шишек режима Браззавиля, - говорится в статье. - Миллионы, миллиарды долларов были потрачены, выплачены, перечислены, переведены, прикарманены, отмыты в мутных условиях".

"Геннадий Тимченко и Владимир Путин уже забыли Браззавиль, - пишет автор в заключение. - Проект сотрудничества России и Конго - это далекое воспоминание. Дело теперь изучается органами правосудия. Генпрокурор Швейцарии не удовлетворяется преследованием бывших сотрудников Gunvor. В понедельник, 11 сентября, он объявил, что расширил свое расследование на саму швейцарскую фирму".