"Матильда", или рождение экстремистского православного движения

"Все билеты были распроданы за несколько часов, но показ проходил при повышенных мерах безопасности, - повествует Изабель Мандро во французской газете Le Monde. - "По сотрудникам охраны привлечено более 30 человек. (...) В зале будут присутствовать по два сотрудника полиции, сотрудники службы безопасности, в том числе в штатском, в том числе и на улице", - уточнил Антон Алексеенко, генеральный директор сети кинотеатров "Иллюзион" на Дальнем Востоке, которого цитирует "Московский комсомолец". Как рассказывает автор, для предпоказа "Матильды" в понедельник 11 сентября режиссер Алексей Учитель выбрал Владивосток, находящийся более чем в 9 тыс. км от Москвы, где как раз в то утро две машины пылали перед офисом его адвоката.

"На протяжении нескольких месяцев, еще до всероссийского выхода на экраны, запланированного на 26 октября, фильм, который рассказывает историю романа последнего царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской, скончавшейся в Париже в 1971 году, вызывает акты насилия, выходящие далеко за рамки периодических демонстраций ультраправославных течений, к которым Россия в конце концов привыкла", - говорится в статье. "31 августа в Санкт-Петербурге "коктейль Молотова" был брошен в студию "Рок" на киностудии "Лендок", где 66-летний Алексей Учитель отчасти снял "Матильду"; 4 сентября в 5:38 утра небольшой грузовик, полный бензина и газовых баллонов, взорвался, пытаясь протаранить двери кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, второго по величине киноконцертного зала города; 11 сентября в Москве подожгли две машины частных лиц, выбранные в случайном порядке, перед офисом адвоката Учителя, поджог сопровождался следующим посланием, напечатанным на обрывках бумаги: "За Матильду гореть", - перечисляет издание.

Как сообщает Мандро, во вторник две сети кинотеатров, которые представляют 624 зала в 28 городах России, объявили, что они отказываются от показа "Матильды".

"Да, это можно называть терроризмом, и ситуация весьма тревожна, - заявил газете Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя. - Мы адресовали запрос ФСБ, чтобы они занялись этими экстремистами, но их надо подталкивать".

"Для некоторых православных "Матильда" подчеркивает роман между танцовщицей и Николаем II - хотя предполагаемая связь имела место до его брака с Алисой Гессен-Дармштадтской - и наносит ущерб репутации последнего российского императора, канонизированного со всей своей семьей в августе 2000 года в качестве мучеников", - объясняет автор.

"Нынешний крестовый поход, прежде всего, возглавляется Натальей Поклонской, бывшим прокурором Крыма, а ныне депутатом в Москве от "Единой России", партии власти, - пишет журналистка. - Фанатичная монархистка и сторонница Путина, народная избранница обратилась с октября 2016 года в Генеральную прокуратуру, чтобы потребовать запрета фильма - безуспешно". "Действия радикалов идут рука об руку с ее публичными заявлениями, - отметил адвокат Добрынин. - В субботу она опубликовала новую тираду на своей странице в Facebook, и менее чем через 48 часов были подожжены две машины".