Путин потерял полную власть над российскими выборами - но его президентство может длиться и длиться

"Российскому президенту Владимиру Путину нанесли ощутимый удар воскресные выборы, прошедшие по всей России, - или не нанесли?" - пишет корреспондент Newsweek Крис Риотта.

"Объединенные демократы" - "российская либеральная партия", как пишет Риотта, - одержали несколько побед в центре Москвы, хотя правящая партия "Единая Россия" победила на всех муниципальных выборах за пределами Москвы и получила 75% мест в городском совете столицы.

Обозреватели полагают, что "кремлевский кукловод" мог позволить оппозиционной партии получить места в некоторых муниципальных советах в центре Москвы, но на самом деле пытается укрепить хватку в контроле за избирательными процессами перед президентскими выборами 2018 года.

"Путин мог дать оппозиции шанс поучаствовать в выборах в качестве эксперимента, подозревают эксперты. При этом он не дал попасть в бюллетени самым способным кандидатам, обрекая их партию на неудачу после того, как ее кандидаты займут свои места в местных советах", - говорится в статье.

"Шансы Навального зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, скорее всего, уменьшились в свете последних выборов, - полагает Дэвид Законьи из Гарвардской академии международных и региональных исследований. - Вероятнее всего, произойдет наращивание мер, направленных на ограничение его кампании. Не думаю, что вообще чьи-либо шансы [попасть в бюллетень] стали лучше...".

"Между тем Путин, кажется, по-прежнему контролирует подтасовки на выборах: в независимую российскую организацию по мониторингу выборов "Голос" поступило порядка 1,6 тыс. сообщений о предположительных нарушениях в ходе голосования", - говорится в статье.