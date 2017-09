13 сентября 2017 г. Джейкоб Саллэм | New York Post Российское вмешательство не погубит нашу демократию - за это отвечаем мы "Facebook сообщил, что выявил порядка 3 тыс. политических объявлений, оплаченных с использованием примерно 470 "неаутентичных аккаунтов" лицами, которые, "вероятно, действовали из России", с июня 2015 по май 2017 года. 100 тыс. долларов, потраченных на них, не были даже каплей в море рекламного дохода Facebook, составившего 27 млрд долларов в прошлом году, - пишет Джейкоб Саллэм в The New York Post. - Кроме того, российская пропаганда не представляла собой существенную долю политического обсуждения на Facebook". Журналист цитирует утверждение Facebook, что в подавляющем большинстве упомянутых объявлений речь шла не об американских президентских выборах, а о широком спектре острых тем: от ЛГБТ до иммиграции и прав на оружие. "Использование фальшивых аккаунтов - скажем, созданных русскими, которые притворяются американцами, - нарушает условия обслуживания Facebook. Однако оплаченные иностранцами объявления разрешены законами о финансировании предвыборных кампаний в США при условии, что в них нет явных указаний на избрание или поражение того или иного кандидата", - говорится в статье. "Facebook описывает эти объявления как "российское вмешательство в избирательный процесс". Соцсеть обещает бдительно защищать "целостность гражданского дискурса", - передает Саллэм, но отмечает: - Целостность гражданского дискурса не зависит от проверки гражданства людей, участвующих в нем. Она зависит от [нашей] способности взвесить то, что они говорят, сопоставляя это с нашими ценностями и информацией из других источников". "Если избиратели не в состоянии этого делать, тогда, возможно, демократия обречена. Но, если это так, русские в этом не виноваты", - резюмирует журналист. Источник: New York Post