13 сентября 2017 г. Ребекка Р. Руиз | The New York Times Всемирное антидопинговое агентство оправдало 95 российских спортсменов "Всемирные антидопинговые власти начали оценивать случаи отдельных спортсменов, замешанных в российской многолетней допинговой программе, разоблаченной в прошлом году. Ожидается, что их ранние решения подольют масла в огонь споров о пригодности российских спортсменов к участию в соревнованиях, - сообщает Ребекка Р. Руиз The New York Times. - Всемирное антидопинговое агентство, регулирующее использование медикаментов в спорте, добывшее обширные свидетельства о российской допинговой схеме, согласилось оправдать 95 из первых 96 спортсменов, чьи случаи были пересмотрены, согласно отчету, распространяемому среди руководства этой организации в последние дни". "Эти закрытые случаи, скорее всего, вызовут споры в спортивном мире о том, в чем дело: в том ли, что российские схемы так успешно уничтожают улики, что против некоторых атлетов невозможно выдвинуть аргументированные обвинения, или в том, что чиновники мягко отнеслись к наказаниям", - говорится в статье. "Доступных свидетельств было недостаточно для подкрепления заявлений о нарушении антидопинговых правил этими 95 спортсменами", - написал во внутреннем отчете, оказавшемся в распоряжении The New York Times, Оливье Ниггли, генеральный директор ВАДА. "В отчете не назван по имени никто из 96 упомянутых спортсменов", - уточняет The New York Times. В понедельник Ниггли сказал в интервью: "Эта система была очень хорошо организована", имея в виду "скоординированное российское жульничество, затронувшее широкий спектр соревнований от мировых чемпионатов до Олимпийских игр". "Кроме того, через много лет после факта допинга часто остаются очень ограниченные свидетельства", - отметил также Ниггли. "Ричард Макларен, следователь, в последние два года немало времени потративший на деконструкцию российских схем и выявление порядка 1 тыс. затронутых ими спортсменов, указал, что многих нарушителей будет трудно наказать ввиду отказа России сотрудничать со следствием и предоставлять лабораторные данные, а также ее практики уничтожения образцов мочи, содержащих запрещенные препараты, которые однозначно стали бы свидетельством виновности применявших допинг спортсменов", - говорится в статье. "И все-таки кажется, что спортивные чиновники, которым было поручено завести дела на 95 спортсменов, не воспользовались некоторыми зацепками. Особенно примечательно то, что никто из них не попросил об интервью с разоблачителем доктором Григорием Родченковым (живущим теперь в Соединенных Штатах бывшим главой российской антидопинговой лаборатории, который своим исчерпывающим рассказом дал повод к расследованию Макларена). Это вызывает вопрос, насколько они готовы наказать выдающуюся спортивную державу", - указывает автор. Источник: The New York Times