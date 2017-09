13 сентября 2017 г. Скотт Шейн | The New York Times Удаленная страница на Facebook, связанная с Кремлем, сеяла антииммигрантскую злобу В прошлом году на Facebook появилось объявление, призывавшее жителей Твин-Фоллз, штат Айдахо, на экстренное мероприятие, посвященное "огромному росту насилия по отношению к американским гражданам" со стороны осевших там мусульманских беженцев, пишет The New York Times. "Впрочем, подстрекательская публикация появилась не в Айдахо, а в России. Организатор мероприятия, антииммигрантская страница под названием Secured Borders ("Границы под охраной"), была одной из сотен фальшивых аккаунтов на Facebook, созданных российской компанией, связанной с Кремлем, для распространения агрессивных высказываний на неоднозначные темы", - отмечает автор статьи Скотт Шейн. "Страница Secured Borders, как показал поиск по перемещенным в архив фотографиям, в течение нескольких месяцев выдавала себя за американскую группу активистов и распространяла провокационные сообщения на Facebook, называя иммигрантов "подонками" и "дармоедами", связывая беженцев с преступностью и хваля жесткую линию президента Трампа по иммиграции. До того, как страница была закрыта, она привлекла более 133 тыс. последователей", - говорится в статье. На ней также велась агитация за встречу 27 августа 2016 года в Твин-Фоллз под названием "Граждане важнее беженцев". Мэр Твин-Фоллз Шон Баригар сказал, что помещения городского совета, где должно было пройти предполагаемое мероприятие в субботу, были в тот день закрыты и сотрудники не помнят никакого собрания. Но, по его словам, через два года после "серьезных дебатов" по поводу городской программы по расселению беженцев, которая восходит еще к 1980-м, было "что-то сюрреалистическое" в том, что в них вступила Россия. Сенатор Марк Уорнер назвал закрытый брифинг Facebook перед Комитетом по разведке на прошлой неделе "лишь верхушкой айсберга". "Мы видим новые свидетельства о других рекламных кампаниях и о том, как они используются для манипулирования людьми", - заявил он. Назвав социальные сети "диким, диким Западом", Уорнер сказал, что усвоение опыта с российским вмешательством в 2016 году имеет решающее значение, поскольку "количество рекламы и использование этих платформ в социальных сетях в ходе выборов будет только расти по экспоненте", передает издание. Джонатан Морган, бывший советник Госдепартамента, изучавший российские онлайн-операции в своей компании New Knowledge, сказал, что российская активность на Facebook подчеркивает, что ее более масштабная цель выходит за рамки нападок на Хиллари Клинтон или поддержки Трампа на прошлогодних выборах. "Это в большей степени направлено на дестабилизацию демократии и стравливание нас друг с другом, чтобы ограничить влияние США на мировой арене", - считает он. Клинтон Уоттс, экс-агент ФБР, ныне сотрудник Института исследований внешней политики (Филадельфия), изучавший российскую кампанию влияния, сказал, что, помимо вреда, нанесенного имиджу США, у Путина были другие причины заигрывать с отдельными группами населения. "Если он добьется успеха, это обеспечит поддержку его политики местной американской аудиторией, - считает Уоттс. - Это также дает ему рычаги влияния на переговорах с президентом Трампом: "Почему бы вам не прекратить вмешательство на Украине, и мы оставим вашу публику в покое". Источник: The New York Times