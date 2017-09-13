Противники Путина - сплошь старые знакомые

"Одна из особенностей управляемой демократии заключается в том, что активные сторонники власти одновременно могут выступать как ее противники. На прошлой неделе, например, о желании поучаствовать в этом трюке в эфире телеканала "Дождь" заявил некий Борис Якеменко", - пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

Якеменко как политик практически неизвестен в России, но российские СМИ напомнили аудитории, где можно было слышать это имя: в начале 2000-х Якеменко создал молодежное движение "Идущие вместе", а затем еще одно - "Наши". В обоих движениях программа сводилась к созданию фан-культа вокруг президента Владимира Путина и проведению эффектных, предназначенных для СМИ акций против правозащитников и критиков Кремля. По словам Якеменко, теперь он хочет узнать, "сколько голосов может набрать простой человек".

"Но вот с кем хочет посоревноваться столь неожиданный кандидат, пока что неясно. По крайней мере официально", - отмечает журналист, напоминая, что на данный момент Путин уклонялся от всех вопросов о своем участии в выборах, в результате которых он смог бы в четвертый раз стать президентом.

"Сомнений в том, что Путин выставит свою кандидатуру, нет, как, впрочем, нет сомнений и в его победе с большим перевесом", - продолжает Ханс. Согласно опросу работающего на правительство фонда "Общественное мнение", если бы президентские выборы состоялись в это воскресенье, за Путина проголосовали бы две трети респондентов. Независимый "Левада-Центр" приводит цифру в 48% за Путина, при этом ни один из его противников не набирает более 3%.

В начале октября Путину исполнится 65, говорится далее. В настоящее время он управляет страной более 17 лет. И в сравнении со своими испытанными временем противниками Путин довольно молод: заявившему о намерении баллотироваться в президенты Владимиру Жириновскому, приверженцу национализма и популизма, уже 71; главе КПРФ Геннадию Зюганову - 73, и потому на партийном съезде в декабре он может уступить право баллотироваться 62-летнему Валерию Рашкину. "Таким образом, Путин, Жириновский и Зюганов уже два десятилетия заполняют собой весь политический спектр, от левого до правого края, но молодежь проявляет к ним все меньше интереса", - говорится в статье.

"В результате для Кремля оказывается проблемой заставить людей прийти на выборы, результат которых известен заранее, - пишет автор. - На прошедшие год назад выборы в Госдуму пришло менее половины избирателей".