Правительство Германии задумалось о жестких мерах против Турции

Правительство Германии и немецкие спецслужбы планируют существенно ужесточить курс в отношении Турции, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

В настоящее время, как говорится в материале, "изучается возможность внесения Турции в специальный список стран, в которых носители секретной информации из немецких спецслужб, полиции или Бундесвера могут столкнуться с особыми рисками для собственной безопасности, в том числе попытками запугивания или шантажа".

Этот шаг может привести "к самым серьезным последствиям для тысяч немецких госслужащих, среди которых возможный запрет посещать Турцию в туристических целях и запрет вступать в брак с гражданами Турции".

В МВД Германии в ответ на запрос Sueddeutsche Zeitung, а также радиостанций NDR и WDR уже подтвердили подобные планы. Кстати, в июле немецкий таблоид Bild уже сообщал, что Федеральное разведывательное ведомство Германии высказывалось за подобные меры. В настоящее время в запретительном списке находятся 30 стран, среди которых Китай, Россия, Пакистан и Северная Корея, добавляет Sueddeutsche Zeitung.