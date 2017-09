13 сентября 2017 г. Роджер Бойс | The Times Путин готовит для Меркель ловушку "У немцев есть для этого слово: Männerfreundschaft ("мужская дружба". - Прим. ред.). Четыре раза женившийся и разводившийся, Герхард Шрёдер основывал свою политическую и деловую карьеру на связях с людьми, в которых он видит таких же альфа-самцов. Самым давним из приятелей бывшего канцлера Германии является Владимир Путин", - пишет обозреватель The Times Роджер Бойс. Именно хозяин Кремля отправил широкогрудых донских казаков в Ганновер, чтобы спеть в день рождения Шрёдера, и предложил ему выгодную должность главы "Северного потока-2", иронизирует автор. Это действительно называется дружбой. Теперь Шрёдер готовится к вступлению в совет директоров российского нефтяного гиганта "Роснефть". Это нечто большее, чем просто теплое местечко; эта личная связь должна гарантировать усиление влияния России в ЕС в то время, когда Путин утрачивает веру в администрацию Трампа, рассуждает журналист. Автор полагает, что нынешняя обстановка в мире беспокоит Путина, который вскоре объявит о своем намерении снова баллотироваться на пост президента России. Он перечисляет такие факторы, как сохраняющиеся санкции, по-прежнему очень низкая цена на нефть и поставки американского сжиженного природного газа в Европу, подрывающие монополию России. "Путин решает эти проблемы двумя способами. Во-первых, он хочет разобщить США и Европу по вопросу о санкциях в отношении России", - рассуждает Бойс. "Во-вторых, Путин стремится убедить Европу в том, что энергетическая безопасность означает надежные и доступные поставки энергоносителей, а не необходимость вести политические торги с Москвой", - говорится в статье. "Шрёдер может сыграть определенную роль для осуществления обеих целей", - полагает автор. Для Шрёдера и, на самом деле, для нынешнего правительства Германии идеи США о вооружении украинских войск выходят за рамки допустимого. Трамп, таким образом, сближает Германию и Россию, пишет издание. Путин, почитатель немецких добродетелей со времен работы на КГБ в Дрездене, похоже, считает, что эта страна может стать особым партнером после ожидаемого переизбрания Меркель в этом месяце и его собственного возвращения на трон в следующем году. Отношения с ней могут не быть такими же близкими, как со Шрёдером, но это, тем не менее, станет попыткой перезагрузки. Он предложит смягчить украинский кризис в обмен на отмену санкций ЕС в отношении российского энергетического сектора. Шрёдер и его социал-демократы в Берлине считают, что это будет разумная сделка. Меркель, однако, стоит посоветовать избежать этой ловушки, говорится в статье. Источник: The Times