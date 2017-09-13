Турция договорилась с Россией о покупке ЗРС С-400 - соответствующий договор, по словам президента Турции Эрдогана, подписан с Москвой, сообщает немецкое издание Die Welt.

"Тот факт, что Анкара покупает российскую систему противоракетной обороны, будет иметь далеко идущие последствия как для Запада, так и для НАТО. Эрдоган позаботился о том, чтобы российский ВПК прочно встал на ноги на Ближнем Востоке", - считает обозреватель издания Михаэль Штюрмер.

"В случае с С-400 речь идет о высокоточных системах, которые способны дать отпор в воздухе западным продуктам: израильским, европейским и американским. Для их эксплуатации потребуются инструкции и техобслуживание - тут не обойтись без российских военных", - замечает издание.

"Более того, система ПРО Турции должна быть и впредь связана посредством НАТО с западными системами - что обеспечит русским доступ к военному инсайду альянса; либо НАТО должно свести к минимуму свою связь с турецкими ВВС", - говорится в статье.

"И тогда Турция останется членом Североатлантического оборонного альянса лишь формально - как ни крути, Путин выиграл, а Запад проиграл", - замечает автор публикации.

"Отчуждение Турции от Запада, - пишет Штюрмер, - вызывает все большую озабоченность. (...) Покупка С-400, даже если ракеты никогда не будут запущены, имеет политическую окраску. Противоречия и неразбериха арабо-мусульманской кризисной кривой нарастают".

"Серьезные изменения в расстановке сил оставляют Западу роль наблюдателя. (...) Конструктивная политика в отношении России выглядит иначе", - резюмирует автор.