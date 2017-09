13 сентября 2017 г. Джош Рогин | The Washington Post Чиновник Госдепартамента негласно посетил Москву для переговоров по Северной Корее "В понедельник высокопоставленный чиновник Госдепартамента, занимающийся Северной Кореей, негласно совершил поездку в Москву, чтобы призвать Россию поддержать новые санкции ООН в отношении Северной Кореи. Но, хотя Россия согласилась на смягченные санкции, обе страны по-прежнему сильно расходятся по вопросу о том, как разрешить кризис", - пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин. Специальный представитель Госдепартамента по политике в отношении Северной Кореи Джозеф Юн прибыл в Москву в преддверии голосования в Совете Безопасности ООН по новому пакету санкций, которые сокращают импорт энергоносителей и экспорт текстиля из страны, но не доходят до полного эмбарго на поставки нефти, которое первоначально предлагали США, говорится в статье. "Российское правительство пригласило Юна в рамках масштабных попыток президента Владимира Путина увеличить роль России в продолжающемся северокорейском кризисе, включающих в себя сопротивление Москвы дальнейшим санкциям и стремление вернуться за стол переговоров с Пхеньяном", - поясняет Рогин. Автор напоминает, что Россия и Китай предлагают компромисс в виде приостановки ядерной и ракетной программ Пхеньяна в обмен на прекращение совместных учений США и Южной Кореи, на что последние не дают согласия. Некоторые эксперты надеются, что усилия Юна создадут возможности для прямого диалога с режимом Ким Чен Ына, которые мог бы использовать в своих целях Белый дом Трампа. "Разумная стратегия заключается в том, чтобы продолжать убеждать в необходимости санкций [русских и китайцев], но в то же время показывать, что мы всерьез принимаем их интересы, то есть начало диалога, - говорит бывший переговорщик по ядерным вопросам Джоэл Вит. - Это лишает их возможности обвинять нас и, вероятно, заставляет проявлять больше готовности к сотрудничеству с нами". Другие скептически относятся к тому, что общих интересов США, с одной стороны, и России и Китая - с другой достаточно для совместных действий. На Капитолийском холме во вторник законодатели от обеих партий требовали у чиновников администрации Трампа продвигаться вперед с ужесточением санкций в отношении Северной Кореи, даже без согласия Китая или России. Источник: The Washington Post