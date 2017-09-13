Михаил Саакашвили: "Я чувствую себя по национальности украинцем"

Президент Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Однако экс-президенту Грузии, несмотря на запрет на въезд на территорию Украины, удалось вернуться в страну. Он хочет бороться, пишет немецкая газета Die Zeit.

Это похоже на шоу, которые так любит Саакашвили. "Никто не может лишить меня права бороться за Украину", - заявил он в начале этой недели перед гостиницей в западноукраинском Львове. Экс-губернатор Одесской области признал, что осознает риски, однако на кону стоит не только его свобода, но и свобода Украины, передает слова Саакашвили издание. В конце минувшей недели экс-президенту Грузии при помощи своих сторонников удалось преодолеть блокаду сотрудников украинской нацгвардии и пересечь украинскую границу, добавляет Зимоне Бруннер.

"Саакашвили, заслуживший репутацию импульсивного сорвиголовы, многое поставил на карту - даже для самого себя. В его родной Грузии выписан ордер на его арест - его обвиняют в превышении должностных полномочий; по данным украинских властей, Тбилиси направил в Киев запрос о его экстрадиции. Саакашвили настроен по-боевому, однако выглядит измотанным: широкая улыбка постепенно (...) исчезла с его лица, критические вопросы о нелегальном въезде на Украину, которые задают ему журналисты, он просто перекрикивает", - пишет автор.

В то время как пограничная служба инициировала против Саакашвили процесс в связи с незаконным пересечением границы, экс-губернатор Одесской области заявил о намерении совершить турне по некоторым городам и селам, чтобы набрать сторонников, говорится в статье.

"Конфликт между Саакашвили и президентом Украины Порошенко достиг своего апогея, - констатирует журналистка. - Они были друзьями со времен совместной учебы в Киеве. Два года назад Порошенко назначил Саакашвили, заслужившего у себя на родине репутацию реформатора, губернатором Одесской области и присвоил ему украинское гражданство. Однако в ноябре 2016 года Саакашвили сдался, аргументируя нежелание оставаться губернатором тем фактом, что реформы и борьба с коррупцией блокируются из Киева самим Порошенко", - передает Die Zeit.

После того, как Саакашвили стал все более открыто критиковать украинского президента, тот лишил его гражданства и запретил ему въезд в страну, когда тот находился в США. "Этот шаг тогда критиковали как политически мотивированный - теперь Саакашвили хочет оспорить его в суде на Украине". "Это только начало моей борьбы!" - не устает повторять Саакашвили.

"Саакашвили - человек, чью революционную риторику стоит воспринимать всерьез. 49-летний харизматичный политик возглавил в 2003 году в Грузии так называемую "революцию роз", - пишет автор, напоминая, что в 2004 году он был избран президентом Грузии, продержавшись на этом посту до 2013 года. "Через год он поддержал революцию на Майдане, в то время как в Грузии, где к власти пришла оппозиция, против него был начат процесс в связи со злоупотреблением служебными полномочиями", - отмечает автор, указывая на то, что во всем мире и этот процесс посчитали политически мотивированным.

"На Украине Саакашвили благодаря своим острым заявлениям по поводу борьбы с олигархами и коррупцией удалось собрать вокруг себя политиков всех мастей: это и Мустафа Найем, призыв которого в Facebook привел к революции на Майдане, и пользующийся популярностью мэр Львова Андрей Садовый, и экс-премьер Юлия Тимошенко", - говорится в статье.

Теперь Порошенко оказался под давлением. Все варианты выхода из ситуации, к которым он может прибегнуть, неудачны для него. "Должен ли он наказать Саакашвили и выдать его [Тбилиси], как поступают диктаторы? Или же он должен проигнорировать откровенное нарушение закона и дискредитировать тем самым должностных лиц и себя?" - рассуждает политолог Петр Олещук из Национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве.

"Репрессивные действия Порошенко против его заклятого врага предоставили тому отличную сцену - согласно опросам, до недавних пор популярность движения Саакашвили "Движение новых сил" не достигала и 2%. Из-за скандала Саакашвили может стать символом сопротивления Порошенко, который теряет народную любовь", - говорится в статье.

По словам киевского политолога Владимира Фесенко, "это новая коалиция против Порошенко, которая попытается организовать новый Майдан". Получится у них или нет - неясно.

"Я знаю, что мы правы. Они хотят вытеснить меня из украинской политики, но я чувствую себя по национальности украинцем", - заявил Михаил Саакашвили во Львове.