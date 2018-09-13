Глава ВТБ предостерегает: если по банку ударит запрет, клиенты, возможно, не смогут снимать со счетов средства в долларах

"Россияне, имеющие долларовые банковские счета, могут обнаружить, что им удастся снимать деньги только в других валютах, если вступят в действие новые санкции, предложенные американскими законодателями", - сообщают журналисты Bloomberg Аннмари Хордерн и Джейк Рудницки.

"Я уверен, что все клиенты всех банков должны получить назад свои деньги, таков основной подход, - сказал в среду в интервью Bloomberg TV Андрей Костин, глава Группы ВТБ. - Каким образом, в какой валюте - это уже другой вопрос".

"Для рынков слова Костина - признак того, что разработчики политики и бизнес готовятся к худшему, это может заострить внимание инвесторов на возможных негативных последствиях санкций", - пересказывает издание слова Лизы Ермоленко (Barclays Capital, Лондон).

"В той форме, в которой они сейчас сформулированы, меры против банков парализовали бы российскую финансовую систему полностью, - сказала Ермоленко. - Поскольку Россия крупный экспортер и сильно зависит от международных транзакций, это стало бы сильным ударом".

"Костин сказал, что в прошлом месяце в ВТБ не было каких-то необычных снятий денег со счетов", - пишет издание.

"Мы готовимся к развитию любой ситуации, и я определенно думаю, что российский банковский сектор при содействии российского Центробанка может выдержать дальнейшие санкции", - сказал Костин на Bloomberg TV.