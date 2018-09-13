За встречей в Trump Tower последовали подозрительные денежные переводы

Журналисты BuzzFeed сообщают, что изучили документы, раскрывающие прежде неизвестный аспект встречи в Trump Tower в июне 2016 года - финансовые транзакции.

"Документы показывают, что девелопер-миллиардер Арас Агаларов, близкий как к Владимиру Путину, так и к Дональду Трампу, был в центре этой обширной сети и с помощью зарубежных счетов переводил деньги для себя, своего сына и как минимум двух человек, посетивших встречу в Trump Tower", - пишут авторы статьи Энтони Кормьер и Джейсон Леопольд.

"Итак, четыре сотрудника федеральных правоохранительных органов сообщили BuzzFeed, что следователи сосредоточили внимание на двух очередях транзакций, которые банковские ревизоры сочли подозрительными: одна имела место вскоре после встречи, а другая - сразу после выборов в ноябре 2016 года", - передают журналисты.

"Первая серия состоялась только через 11 дней после прошедшей 9 июня встречи. Тогда подконтрольная Агаларову офшорная компания перечислила более 19,5 млн долларов на свой счет в нью-йоркском банке. Второй поток начался вскоре после избрания Трампа. Семья Агаларовых начала переводить в общей сумме 1,2 млн долларов из банка в России на счет в Нью-Джерси, контролируемый сыном миллиардера, поп-певцом Эмином Агаларовым, и двумя его друзьями. Согласно отчетам, изученным BuzzFeed, счет практически бездействовал с лета 2015 года, и банкиры сочли странным, что после победы Трампа активность на подконтрольном Эмину Агаларову счете возросла", - сообщают Кормьер и Леопольд.

"После выборов с этого счета в Нью-Джерси деньги были переведены компании, контролируемой Ираклием "Айком" Кавеладзе, давним деловым партнером Агаларовых и их представителем на встрече в "Башне Трампа". Компания Кавеладзе между тем давно спонсировала музыкальный бизнес, основанный человеком, который первым предложил встретиться в лагере Трампа, - нахальным британским агентом Эмина Агаларова Робом Голдстоуном", - повествуют авторы.

"В случае с Агаларовыми и их партнерами документы показывают, что средства быстро переводились между счетами по всему миру, притом, по словам банкиров, часто без какой-либо ясной причины и без ясной цели, с которой деньги должны были использоваться. Собирая столь подробные банковские данные, американские правоохранители пытаются выяснить, как финансировалась российская кампания по вмешательству. Тем самым они также приподнимают завесу над непрозрачной финансовой системой, подвластной богатейшим людям мира", - отмечается в статье.

Спустя 11 дней после встречи в Trump Tower, 20 июня, "Арас Агаларов с помощью компании под названием Silver Valley Consulting совершил многомиллионный перевод, который банкиры пометили как подозрительный". "Единственный адрес Silver Valley - это почтовый ящик в столице Британских Виргинских островов, которые считаются прибежищем для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. 20 июня Silver Valley через свой счет в Цюрихе в Societe Generale Suisse перечислила немногим более 19,5 млн долларов на счет Агаларова в Morgan Stanley в США", - пишут Кормьер и Леопольд.

Они добавляют: "В тот же день другая принадлежащая Агаларову компания - ЗАО "Крокус Интернэшнл", подразделение его бизнес-империи - через Societe Generale Suisse перевела примерно 43 тыс. долларов на тот же счет в Morgan Stanley".

"Американские банковские ревизоры также обнаружили, что в 2012 году Silver Valley получила около 900 тыс. долларов от россиянина, который в прошлом находился под следствием за уклонение от уплаты налогов и хищения", - говорится в статье. "В следующем году Silver Valley получила два платежа от авиакомпании, которые банковские служащие отметили, узнав, что акционер был связан с предполагаемой российской схемой отмывания денег", - отмечают авторы.

"Начиная с 13-го дня после выборов банковский счет Агаларовых в России совершил 19 отдельных банковских переводов на текущий счет в Нью-Джерси, принадлежащий Эмину Агаларову и двум его друзьям по старшей школе. Этот счет в TD Bank был открыт в 2012 году. Банковские ревизоры посчитали необычным, что на счет никогда ранее не приходили российские переводы и что его единственный депозит составлял лишь 200 долларов с лета 2015 года до января 2016-го. После выборов на счет переводились крупные круглые суммы от 15 до 175 тыс. долларов. С ноября 2016-го по июль 2017 года сумма достигла 1,2 млн долларов", - передают журналисты.

"21 ноября 2016 года на счет Эмина Агаларова со счета в России, принадлежащего его семье, пришло 165 тыс. долларов. На следующий день с его счета 107 тыс. долларов было отправлено компании Corsy International, которой управляет давний партнер Агаларова Кавеладзе, присутствовавший на встрече в Trump Tower", - выяснили авторы статьи.

По адресу Corsy International, пишут журналисты, находится "маленький офис без окон в непримечательном здании рядом с рекой Гудзон". "Было подозрительно, сообщали официальные лица, что столь крупные суммы проходят через такое невзрачное место. Став изучать этот адрес, ревизоры обнаружили, что там находятся как минимум еще восемь компаний, принадлежащих Кавеладзе, Эмину Агаларову и их партнерам", - говорится в статье.

"Изученные BuzzFeed документы показывают, что большая часть средств, приходивших музыкальной компании Голдстоуна Oui 2 Entertainment и на его личный счет, приходилась на Corsy International, компанию Кавеладзе. С июля 2015 по январь 2017-го Oui 2 получила от Corsy International более полумиллиона долларов. Банковские ревизоры сочли это подозрительным, поскольку Corsy занималась импортом-экспортом, а Oui 2 - музыкой. Нелогично, что эти две компании совершают транзакции друг с другом, сообщали банковские служащие", - указывают Кормьер и Леопольд.