Секс по утрам: почему стоит заниматься любовью до того, как вы встали с постели

Судя по опросам, у многих людей удивительным образом никогда не было секса по утрам, пишет немецкое издание Focus. При этом утренний секс - это не только простой способ начать день с хорошего настроения. По мнению ученых, любители утреннего секса также продуктивнее работают.

"В опросе о сексуальных привычках, проведенном по заказу сайта mattressadvisor.com, приняли участие 1000 людей. Все мужчины и женщины, средний возраст которых составил 36 лет, находились в крепких отношениях и жили со своим партнером под одной крышей", - передает издание.

"63% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин признались, что у них никогда не было секса по утрам. 50% мужчин, тем не менее, выразили желание чаще заниматься "утренним сексуальным спортом"; о таком же желании рассказали только 20% женщин", - говорится в статье.

"Не каждый из нас готов с утра участвовать в любой затее, - отмечает автор публикации. - Причинами воздержания от утреннего секса могут быть запах тела и запах изо рта, растрепанная прическа и опухшие веки".

"По словам 50% опрошенных женщин, по утрам у них просто нет настроения для секса, в то время как 35,6% отметили, что утром им не хватает времени. 32,9% указали, что в это время суток у них недостаточно энергии для секса", - сообщает издание.

При этом 45% женщин и 53% мужчин рассказали, что утренний секс повышает их работоспособность и делает их более продуктивными и креативными. К тому же респонденты, которые были особенно довольны своими отношениями, занимались утренним сексом чаще остальных, отмечает Stern.