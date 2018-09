Санкции в отношении России: какие риски они несут западному бизнесу

Ричард Коннолли, автор новой книги "Реакция России на санкции" (Russia's Response to Sanctions), полагает, что влияние западных санкций на Россию оказалось "гораздо более скромным, чем рассчитывали те, кто их ввел", сообщает Forbes. Обозреватель Джеймс Роджер пересказывает выступление Коннолли, директора Centre for Russian, European and Eurasian Studies (Бирмингемский университет, Великобритания) на круглом столе.

Эксперт счел, что реакция России на санкции позволила ей "продолжать свой внешнеполитический курс".

Коннолли назвал три основных подхода, благодаря которым это удалось.

1. "Новой нормой стала "экономическая политика под знаком безопасности", когда соображениями безопасности оправдывалось более активное, чем раньше, вмешательство [государства] в экономику", - говорится в статье.

2. "Росли российские инвестиции и производство в сферах, которые подверглись санкциям, - например, в нефтегазовой промышленности", - считает Коннолли.

3. "Заметный сдвиг торговли и потоков капитала в сторону "незападного мира", как формулирует Коннолли. Россия "стремится укреплять связи с незападным миром", отмечает он. "Другой вопрос, принесет ли это успех, но усилия затрачены большие".

Обозреватель замечает, что в результате западным компаниям окажется труднее восстановить свой бизнес в России, если политический климат когда-нибудь и улучшится.