13 сентября 2018 г. Генри Фой | Financial Times Почему китайские инвестиции в Россию, возможно, не будут ослабевать Россия - страна с непростой историей кризисов и банкротств, а в политическом отношении это минное поле, по которому осмелятся идти только самые храбрые инвесторы. "Но китайцев это, похоже, не отпугивает", - пишет журналист Financial Times Генри Фой. "Стратегия долгосрочных инвестиций, которую в последние десятилетия так обещали и так высмеивали, за несколько недавних лет превратилась из шумихи в реальность", - отмечает автор статьи. Крупные преимущества, по его словам, есть для обеих сторон. "Геополитика, давний бич западных инвесторов в России, для китайского капитала теперь благо. Из-за атак президента Дональда Трампа на экономику Китая путем торговых пошлин и жесткой риторики Пекин стремится к новым экономическим альянсам. А значит, удобно, что на его северного соседа нападает тот же противник", - рассуждает Фой. России, которую санкции отрезают от западного капитала, нужны деньги, а на продажу у нее есть все то, что у Китая в списке покупок: энергия, сельскохозяйственные товары, оружие и доступ к 150 млн покупателей. "Со временем инвестиций здесь будет все больше", - заявил богатейший человек Китая Джек Ма на экономическом форуме во Владивостоке. "Все, кто инвестирует в Россию, знают, что политика может меняться. Но вряд ли в скором времени сменятся лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин", - пишет Фой. Личные отношения между ними во многом внесли вклад в геополитический альянс. В немалой степени ему способствовала и сходная сильная роль государства в экономиках России и Китая. "Это не шумиха. Это реальность, это происходит и будет происходить, - сказал Джим Роджерс, давний инвестор в Китай и Россию и член правления российского производителя удобрений "Фосагро". - У китайцев есть деньги, а русские хотят продавать". "Одна из потенциальных проблем заключается в одностороннем характере отношений. Временами российский бизнес можно упрекнуть в том, что он считает китайский капитал водой из бездонного колодца или краном, который можно открыть по своему усмотрению, - отмечает автор статьи. - Этот миф был зрелищно разрушен в марте, когда провалилась эпохальная сделка с CEFC China Energy по покупке доли в государственной нефтяной компании "Роснефть" на 9,1 млрд долларов". "Си и Путин говорят о долгосрочных доверительных отношениях. Вероятно, столь же длительными будут злополучные отношения России с Западом. Китайские инвесторы и получатели их средств в России могут не спешить", - заключает Фой. Источник: Financial Times