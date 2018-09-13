Пицца для пацифиста: граждане Южной Кореи набирают вес, чтобы уклониться от воинской повинности

"В Южной Корее для юношей, которые надеются уклониться от воинской повинности, так редко делают исключения, что даже известнейшие музыканты обязаны сделать перерыв в карьере и посидеть в окопах", - пишет корреспондент The Guardian Бенджамин Хаас.

Однако 12 студентов-вокалистов нашли новый способ увильнуть от призыва. "Они объедались пиццей и гамбургерами пять раз в день, силясь набрать вес и провалить медосмотр на призывном пункте. Они обменивались рекомендациями в интернет-чатах и заключили, что лучший вариант - "высококалорийные белковые коктейли, пищевые добавки, а также питье сока алое в больших дозах, чтобы удержать вес за счет воды", пересказывает газета результаты расследования, которое провели южнокорейские военные.

Журналист поясняет, что в Южной Корее освобождаются от призыва те, кого врачи признали негодным (некоторых направляют на альтернативную гражданскую службу), а также победители конкурсов в области классической музыки или спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиадах или Играх Азии.

А что будет с разоблаченными вокалистами-обжорами? "Если суд признает их виновными, их обяжут отслужить в армии по призыву", - сообщает газета со ссылкой на Korea Herald.