13 сентября 2018 г. Кристиан Дэвис | The Guardian Россию связывают со скандалом вокруг прослушек, который разразился в Польше в 2014 году "В Польше нарастают опасения из-за потенциальной причастности России к драматичному скандалу вокруг незаконной прослушки разговоров, который всколыхнул польскую политическую жизнь в 2014 году", - пишет The Guardian. Это происходит после появления сообщений, что польский бизнесмен Марек Фалента задолжал десятки миллионов долларов российской угольной компании, поясняет журналист Кристиан Дэвис. Издание напоминает, что в 2016 году Фалента был признан виновным в организации операции, при которой в двух варшавских ресторанах были несанкционированно записаны разговоры общей длительностью 700 часов, с участием польских министров, руководителей Национального банка, Счетной палаты, бюро охраны правительства и Центрального антикоррупционного бюро. Публикация выдержек из разговоров в 2014 году стала сенсацией. "Информация о долгах Фаленты наводит на предположение о причастности России к скандалу, который, по мнению наблюдателей, был одной из главных причин падения популярности партии "Гражданская платформа" накануне выборов 2015 года и последующего прихода к власти партии "Право и справедливость", - отмечает издание. Издание утверждает, что давно возникали вопросы, как Фаленте и официантам удалось без посторонней помощи организовать несанкционированные прослушки. Газета пишет о ресторане Sowa i Przyjaciele, где была сделана большая часть записей: "В 2016 году всплыло, что этот варшавский ресторан учредили два деловых партнера Роберта Шустковского, польского бизнесмена и застройщика, проживавшего в России. На момент, когда всплыли откровения, Шустковский был и.о. посла в посольстве Гамбии в России. Эва Домжала, которая в прошлом была деловым партнером Шустковского, сообщила нашей газете, что Шустковский прежде несколько десятилетий работал в компаниях, ассоциированных с российским олигархом Андреем Скочем". "На прошлой неделе польский еженедельник Polityka утверждал, что в конце 2013-го или в начале 2014 года Фалента ездил в Кемерово для встречи с представителями российской угольной компании "Кузбасская топливная компания". Если верить статье, то, по некоторым сведениям, в результате сделки Фалента остался должен компании около 20 млн долларов. Источники в разведке, чьи слова цитирует Polityka, утверждают, что встречу организовал Шустковский", - говорится в статье. Издание сообщает: "В заявлении, опубликованном польским новостным сайтом Wirtualna Polska, Шустковский отрицал, что сотрудничал или работал с Фалентой, хотя и не отрицал, что имел с ним контакты. Он также категорично отрицал связи с какими-либо иностранными разведслужбами или ОПГ, а также какую-либо связь с операцией по прослушкам". Между тем ни правительство, ни сотрудники правоохранительных органов Польши не прокомментировали эти откровения. Источник: The Guardian