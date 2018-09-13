Атака в Солсбери: британский министр безопасности признал, что сотрудники российских спецслужб протащили "Новичок" контрабандой через аэропорт

"Министр безопасности подтвердил, что два предполагаемых сотрудника российских спецслужб, совершившие атаку в Солсбери, ввезли "Новичок" в Великобританию контрабандой через аэропорт Гэтуик", - пишет журналистка Independent Лиззи Диэрден.

Бен Уоллес, министр, заявил в Палате общин, что "очевидно, была какая-то попытка создать легенду, дабы гарантировать, что они обойдут наши проверки".

"Несомненно, в противоположной точке этого путешествия на самолете (в России. - Прим. авт.) было некоторое... я бы предположил, что проверка багажа была не такой дотошной, как могла бы быть", - добавил он.

"Новичок", "как мы полагаем, был в поддельном парфюмерном флаконе Nina Ricci. Затем флакон был безответственно выброшен на улицах Солсбери и потенциально мог стать причиной смерти или травмирования сотен и сотен человек", заявил министр.

Газета напоминает, что прокуратура обвинила в покушении на Сергея Скрипаля двух россиян, которые пользовались предполагаемыми псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов" и прилетели в Гэтуик из Москвы 2 марта нынешнего года. Уоллес заявил: здоровью тех, кто вместе с подозреваемыми летел в самолете или ездил общественным транспортом в Британии, ничто не угрожает.

"Когда враждебное государство намерено попытаться задействовать все свои ресурсы, чтобы проникнуть в другое государство, вызов намного крупнее", - добавил министр.

"Логистическая поддержка этого государства при содействии его агентам существенна, и это означает, например, что эти двое путешествовали по подлинному российскому паспорту, так что его было труднее заметить", - сказал он.

На вопрос, будут ли новые высылки российских дипломатов, Уоллес ответил: "Мы будем рассматривать все варианты действий. Пока мы работаем над рядом мер, чтобы дать отпор действиям России и сделать все, что мы можем, для ослабления ее разведслужб".

Газета напоминает: в среду президент Путин заявил, что в поездке двух подозреваемых не было ничего криминального, и назвал их гражданскими лицами.

"Уоллес сказал, что просьбы к России объяснить произошедшее в Солсбери натолкнулись на "умышленную неясность и ложь", а также заявил, что реакция России лишь "подтверждает ее вину", - пишет издание.

Со своей стороны, полпред РФ в ООН Василий Небензя, выступая в СБ ООН, "с негодованием обвинил Великобританию и ее союзников в распространении "неоднократной лжи" о разработке "Новичка" Россией и назвал дело Петрова и Боширова "необоснованным и лживым коктейлем из фактов", сообщает издание.