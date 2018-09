13 сентября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Беззубые" санкции уже ударили по олигархам: их не пустят на бал в Лондоне Белый дом объявил о новом приказе, с помощью которого будут вводиться санкции против иностранных сил, вмешивающихся в американские выборы. Однако многие американские чиновники считают этот приказ "беззубым": это просто способ Трампа противостоять Капитолийскому холму, ратующему за ужесточение экономических санкций против России. По мнению британского эксперта, влияние западных санкций на Россию оказалось "гораздо более скромным", чем ожидалось. Между тем одним из последствий ужесточения санкций может стать запрет клиентам российских банков снимать со счетов средства в долларах. А в Лондоне из-за проблем с визами для олигархов уже отменен бал русских дебютанток. "Приказ Белого дома о вмешательстве в выборы "беззубый", считают официальные лица" - под таким заголовком опубликован материал в The Daily Beast. Белый дом с гордостью протрубил о новом приказе, с помощью которого будут вводиться санкции против иностранных сил, вмешивающихся в американские выборы. Но есть одна проблема: этим приказом на самом деле никто не наказывается, пишут журналисты Эндрю Дезидерио и Эрин Банко. Приказ просто пролагает путь к тому, чтобы назначить наказание, - путь, который, по мнению критиков, уже существует и вряд ли приведет к конкретным обвинениям до выборов 2018 года. "Этот исполнительный приказ дает полномочия на разработку и применение санкций против любого физического и юридического лица или страны, которая разрешает, руководит, спонсирует или иным образом поддерживает вмешательство в выборы в США, - сообщил директор Национальной разведки Дэн Коутс. - Таким образом, он довольно широкий в плане того, что у нас будет происходить, когда процесс пойдет". Приказ дает Коутсу полномочия по выявлению попыток вмешаться в выборы, что включает в себя среди прочего кампании по оказанию влияния в соцсетях и попытки взлома избирательной инфраструктуры и систем для голосования. Затем у Минюста, Минфина и других ведомств будет 45 дней на определение подходящего наказания. По мнению трех бывших и нынешних чиновников, со стороны Трампа это очередная мера, на вид нацеленная на жесткие действия против России. На самом деле, по словам источников, Белый дом не считает своим долгом вводить санкции, которые повлияли бы на поведение России, а в более жестком приказе были бы указаны конкретные юридические и физические лица. "По словам двух бывших чиновников, исполнительный приказ Трампа - это способ противостоять Капитолийскому холму, где законодатели предложили серию законопроектов, призванных попытаться ударить санкциями в сердце российской экономики", - сообщают авторы статьи. "Белый дом просто хочет взять под контроль то, что происходит на Капитолийском холме, - считает Адам Смит, бывший старший советник Управления по контролю над иностранными активами. - Больше особо ничего не происходит. На самом деле ничего нового". О том, какие риски несут западному бизнесу санкции в отношении России, пишет Forbes. Ричард Коннолли, автор новой книги "Реакция России на санкции", полагает, что влияние западных санкций на Россию оказалось "гораздо более скромным, чем рассчитывали те, кто их ввел". Обозреватель издания Джеймс Роджер пересказывает выступление Коннолли, директора Centre for Russian, European and Eurasian Studies (Бирмингемский университет, Великобритания) на круглом столе. Эксперт счел, что реакция России на санкции позволила ей "продолжать свой внешнеполитический курс". Коннолли назвал три основных подхода, благодаря которым это удалось. Во-первых, "новой нормой стала "экономическая политика под знаком безопасности", когда соображениями безопасности оправдывалось более активное, чем раньше, вмешательство [государства] в экономику", говорится в статье. Во-вторых, "росли российские инвестиции и производство в сферах, которые подверглись санкциям, - например, в нефтегазовой промышленности", считает Коннолли. В-третьих, произошел "заметный сдвиг торговли и потоков капитала в сторону "незападного мира". Россия "стремится укреплять связи с незападным миром", отмечает эксперт. "Другой вопрос, принесет ли это успех, но усилия затрачены большие". Обозреватель замечает, что в результате западным компаниям окажется труднее восстановить свой бизнес в России, если политический климат когда-нибудь и улучшится. "Глава ВТБ предостерегает: если по банку ударит запрет, клиенты, возможно, не смогут снимать со счетов средства в долларах" - так озаглавлена статья Bloomberg. "Россияне, имеющие долларовые банковские счета, могут обнаружить, что им удастся снимать деньги только в других валютах, если вступят в действие новые санкции, предложенные американскими законодателями", - сообщают журналисты Аннмари Хордерн и Джейк Рудницки. "Я уверен, что все клиенты всех банков должны получить назад свои деньги, таков основной подход, - сказал в среду в интервью Bloomberg TV Андрей Костин, глава Группы ВТБ. - Каким образом, в какой валюте - это уже другой вопрос". "Для рынков слова Костина - признак того, что разработчики политики и бизнес готовятся к худшему, это может заострить внимание инвесторов на возможных негативных последствиях санкций", - пересказывает издание слова Лизы Ермоленко (Barclays Capital, Лондон). Следствием антироссийских санкций стала и отмена в Лондоне ежегодного бала дебютанток, сообщает журналист The Times Уилл Хамфриз. "Бал русских дебютанток проводился последние пять лет в величественном бальном зале отеля Grosvenor House в Мэйфере, это был "первый выход в свет", в высшее общество для десятков девушек, одетых в белые бальные платья. Однако после отравлений в Солсбери олигархи встречают в Великобритании все более холодный прием, и теперь объявлено, что в ближайшие два года бал проводиться не будет, поскольку ограничения визового режима все сильнее затрудняют приезд россиян", - говорится в статье. Газета сообщает, что теперь организаторы балов переключаются на Китай, где балы дебютанток обретают популярность.