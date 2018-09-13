Как Дисней и его принцессы "обрабатывают" девочек

По наблюдениям американских ученых, девочки от 3 до 5 лет, которые подвергаются воздействию анимационных фильмов студии Диснея с характерными для них маскарадными костюмами принцесс, меняют свое поведение, в частности, по отношению к мальчикам. Журналистка французской Le Figaro Соня Зарески описывает исследование, подтверждающее, что многие мультфильмы американской студии способствуют установлению стереотипов.

Мальчики бьются и совершают подвиги, в то время как девочки пассивны и мечтают о своих принцах. В насаждении таких стереотипов, оказывающих влияние на детей во всем мире, нередко обвиняются студии Диснея, говорится в статье.

Две исследовательницы из Колледжа Маунт-Холиок в США (штат Массачусетс) проделали большую работу. В научном журнале Sex Roles они опубликовали исследование, нацеленное на выявление последствий для понимания женственности, которые вызваны распространением картинок из диснеевских мультфильмов. Наблюдение велось за поведением 31 девочки в возрасте от 3 до 5 лет, передает автор статьи.

Участницы эксперимента на игровых площадках в целом вели себя так же, как мальчики, смешиваясь с ними. Но как только вводились костюмы диснеевских принцесс, поведение девочек сильно менялось, отмечает журналистка.

Едва переодевшись, девочки сосредоточивались на своей внешности и тратили время на поиски нарядов и аксессуаров для того, чтобы быть похожими на своих любимых персонажей, указывает Зарески. В итоге девочки, кажется, извлекли из своих любимых мультфильмов вывод о том, что красота - это их главный козырь и что материальные блага делают их еще более красивыми.

Также было замечено, что девочки подражали движениям принцесс, вертелись и кружились, перенимая их разнообразные позы, описывает автор статьи. Уже и речи быть не могло, чтобы разрешить мальчикам принимать участие в их играх. Было сделано лишь одно исключение: мальчики могли прийти, чтобы их спасать...

Между тем "родители и воспитатели не должны полностью искоренять мультфильмы из повседневной жизни детей", утверждают авторы исследования Джулия Голден и Дженнифер Уоллес Джейкоби. "Запретив их, родители устранят всякую возможность обсудить с детьми стереотипные месседжи, присутствующие в СМИ, и не смогут приучить детей к рассуждениям, поднимающим их над стереотипами", - продолжают исследовательницы.

Следует также отметить, что в последние годы студия Диснея предпринимает усилия по созданию персонажей, которые избавляются от обычно приписываемых им ролей. Юная героиня Мерида в анимационном фильме "Храбрая сердцем", например, предпочитает сидеть на лошади и на скаку стрелять из лука, а не отрабатывать свою "роль" принцессы. Столь оптимистичный итог демонстрирует, что анимационная студия эволюционирует в том же направлении, что и наше общество, которое становится все менее стереотипным, резюмирует Зарески.