Путин приглашает подозреваемых на телевидение

Через неделю после шумных разоблачений Лондона по поводу двух подозреваемых в отравлении газом "Новичок" Москва обещает дать альтернативное объяснение, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Это обычные граждане, а не преступники. Быть может, скоро они станут депутатами российского парламента? - задумывается автор статьи. - В 2006 году оба российских агента, которых подозревали в убийстве в Лондоне оппозиционера Александра Литвиненко посредством радиоактивного яда полоний-210, превратились в знаменитостей, Андрей Луговой даже стал парламентарием".

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, Владимир Путин выдержал недельную паузу, прежде чем отреагировал на разоблачения британских властей, говорится в статье.

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", - сказал вчера президент Путин. "Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут, это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - добавил глава государства.

Несколько часов спустя российское государственное телевидение указало на то, что Александр Петров откликнулся и пообещал публично рассказать про это дело "на следующей неделе", передает Гриншпан.

Российская интернет-газета "Фонтанка.ру", известная высоким качеством своим расследований, вечером 5 сентября, идя по следу британских разоблачений, нашла московский адрес, где зарегистрирован Руслан Боширов, и выяснила, что соседи никогда в квартире его не видели и в подъезде не встречали. Об Александре Петрове не известно почти ничего (это очень распространенная фамилия в России). Человек с такой же фамилией и датой рождения работает в российской государственной компании по производству вакцин. Никакой другой информации в России не обнаружилось за целую неделю, что наводит на мысль о том, что эти два человека находятся под сильным прикрытием, рассуждает автор статьи.

Кроме того, "Фонтанка.ру" обнаружила билеты на самолет, подтверждающие, что после сентября 2016 года Петров и Боширов многократно летали в Женеву, Милан, Амстердам и Париж, говорится в статье.

Против тягостных для Москвы обвинительных данных, предоставленных Скотланд-Ярдом, бывший агент КГБ мог бы отыскать прием для нейтрализации Лондона в медийном пространстве. А точнее, вечером того же дня, когда поступили разоблачения, представить в популярной телепередаче двух подозреваемых, двух славных малых, тихих и спокойных, в окружении их жен, детей, друзей... словом, устроить такую сцену, "которую можно легко проверить любому журналисту даже районного СМИ", иронизирует в своем блоге Геннадий Гудков, ветеран спецслужб и бывший оппозиционный депутат.

"Однако Владимир Путин лишь через неделю дал понять, что такой ответ возможен и нужно будет дождаться "следующей недели", чтобы он был представлен широкой общественности. По-видимому, речь идет о том, чтобы выиграть время на подготовку правдоподобной инсценировки, - комментирует Гриншпан. - Всю прошлую неделю российский МИД и государственные СМИ пытались дискредитировать данные британского расследования, поясняя, что те носят заговорщический характер".