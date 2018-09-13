Оправдательный приговор для повелителя ада

"Заключенные концлагеря Бёргермоор боялись садиста Вильгельма Роде. Однако в 1959 году суд признал руководителя нацистского лагеря невиновным. Этот случай показывает, насколько снисходительно юстиция ФРГ относилась к нацистским преступникам", - пишет на страницах Der Spiegel Мартин Пфаффенцеллер.

"По рассказам бывших заключенных концлагеря, однажды Роде согнал вместе 800 пленных и натравливал на них смотрителей с резиновыми дубинками и штыками. 17 заключенных остались потом лежать на земле с зияющими ранами, их отнесли в лагерь другие заключенные. Роде с наслаждением наблюдал за происходящим с холма", - повествует автор статьи.

Спустя 20 лет, осенью 1959 года, Вильгельм Роде предстал перед судом. Свидетели обвиняли его в десяти убийствах, сотнях случаев нанесения телесных повреждений, в издевательствах и унижениях. "Бывшие заключенные описывали обвиняемого как изверга-садиста", - отмечает Пфаффенцеллер. 31 октября 1959 года суд признал Роде невиновным.

"Случай Вильгельма Роде является примером снисходительности юстиции Западной Германии времен Аденауэра, страны, жаждавшей поставить точку в нацистской истории", - пишет журналист.

Вильгельм Роде вступил в НСДАП в 1933 году. Весной 1938 года он был переведен в Бёргермоор, один из 15 лагерей в районе Эмсланд на границе с Голландией, сооруженных нацистами для заключения инакомыслящих и преступников. Роде руководил лагерем до 1941 года, затем его перевели в Берлин для руководства одной из тюрем. Когда в 1945 году капитулировала фашистская Германия, для Роде настали тревожные времена: союзники взялись за расследование преступлений нацистского режима. Под стражу Роде попал случайно: 5 мая 1947 года он встретил в Берлине бывшего заключенного, который сообщил об этом полиции.

Однако немецкие правоохранительные органы, которые в конце 1940-х годов взяли на себя расследование нацистских преступлений, "были далеко не такими дотошными, как державы-победительницы", подчеркивает Пфаффенцеллер. "Множество преступников и пособников нацистского режима занимали в послевоенной Германии ведущие должности в политике, экономике и науке. Так, Ганс Глобке, соавтор нюрнбергских расовых законов, сделал карьеру в партии ХДС и позже стал министром в аппарате Аденауэра, - отмечает журналист. - В Баварии в 1948 году 76% прокуроров и 60% судей были бывшими членами НСДАП. Слабым было и желание населения расследовать преступления: в 1947 году 52% немцев указали, что национал-социализм был "хорошей идеей".

"Роде впервые предстал перед судом "Моабит" в Берлине в феврале 1950 года, - продолжает Пфаффенцеллер. - Десятки бывших заключенных выступили с серьезными обвинениями в его адрес: он морил их голодом так, что они теряли половину своего нормального веса, пытал их ледяной водой; отдавал приказы о расстреле заключенных и избиении их до смерти. Как сообщала газета Berliner Zeitung, во время показаний заключенных обвиняемый лишь цинично улыбался".

Судья, назвав Бёргермоор адом, а самого Роде - "повелителем ада", приговорил его к 15 годам заключения в каторжной тюрьме.

"Однако пребывание под стражей не было для Роде большим лишением. В тюрьме "Моабит" он мог полагаться на свою нацистскую клику: он питался лучше остальных, и у него было больше свободного времени, чем у других заключенных, сообщала газета Neues Deutschland. Вскоре тюремный врач подтвердил наличие у него заболевания, и менее чем через четыре года Роде был отпущен на свободу из-за невозможности содержания его под стражей по состоянию здоровья и жил дальше на социальные пособия", - передает автор статьи.

Освобождения ему, видимо, было недостаточно, отмечает Пфаффенцеллер. Закон 1951 года давал сотням тысяч бывших сотрудников нацистского режима возможность снова получить рабочее место и требовать выплаты пенсии в случае, если они не являлись осужденными нацистскими преступниками. В 1959 году, благодаря связям и найденным Роде свидетелям защиты, в рамках возобновленного по вновь открывшимся обстоятельствам судебного процесса, бывший руководитель лагеря Бёргермоор был признан невиновным и реабилитирован.

"Западногерманская юстиция вынесла похожие мягкие приговоры и против других преступников нацистского режима: из 93 обвиняемых в рамках процессов по лагерям в Эмсланде только восемь человек провели в тюрьме более пяти лет. По оценке Андреаса Айхмюллера из Документационного центра истории национал-социализма в Мюнхене, по всей ФРГ правоохранительные органы вели следствие против примерно 140 тыс. предполагаемых сторонников режима, однако только 15 тыс. из них предстали перед судом. К аресту сроком более пяти лет были приговорены менее 550 человек", - сообщает Spiegel.