Исследование подтверждает тысячи случаев сексуальных домогательств со стороны священников в Германии

"У Католической церкви в Германии серьезная проблема с темой сексуальных домогательств по отношению к несовершеннолетним со стороны священнослужителей. Таков результат исследования, проведенного исследовательским консорциумом Мангеймского, Гейдельбергского и Гисенского университетов", - передает журналист Der Spiegel Вальтер Майр. Строго конфиденциальное исследование будет представлено кардиналом Рейнхардом Марксом 25 сентября. В распоряжении Spiegel оказалось резюме результатов расследования.

"Согласно документу, были изучены и проанализированы более 38 тыс. личных дел и внутренних документов из 27 немецких епархий. За период с 1946 по 2014 год исследование перечисляет 3677 случаев сексуальных домогательств, жертвами которых преимущественно были несовершеннолетние лица мужского пола. В преступлениях обвиняются 1670 священнослужителей", - сообщает Майр.

"Возраст более половины жертв на момент преступления составлял не более 13 лет. Почти в каждом шестом случае имели место различные формы изнасилования. В трех четвертях случаев обвиняемые были духовниками жертв или состояли с ними в других отношениях в рамках церковной службы", - говорится в статье.

Во многих случаях документы "уничтожались или подвергались манипуляциям". По мнению ученых, нет оснований считать, "что сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей Католической церкви - это закрытая в прошлом тема". Случаи сексуальных домогательств происходили до конца исследуемого периода, передает автор статьи.

При этом, отмечает Майр, зачастую обвиняемых священнослужителей переводили в другой приход, не сообщая на новом месте службы о совершенном преступлении. Разбирательство велось только против одной трети преступников, однако в итоге штрафные меры оказывались минимальными или вовсе отсутствовали, подчеркивает журналист.

В вопросе о причинах непрекращающегося злоупотребления авторы исследования сдержанны, пишет Майр. Однако некоторые указания имеются. В частности, в исследовании говорится, что "возможным фактором риска" может быть обязанность целибата, передает Spiegel.