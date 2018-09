13 сентября 2018 г. Марк Галеотти | The Atlantic Не бойтесь российских вооруженных сил "Восток" - это не просто крупные военные учения, а массированная операция в психологической войне и геополитический гамбит, предпринимаемые Россией в момент, когда она в значительной мере вновь обретает свою волшебную военную мощь и способность организовывать и координировать сложные операции", - пишет в своей статье в The Atlantic Марк Галеотти, научный сотрудник European University Institute и приглашенный старший научный сотрудник Institute of International Relations (Prague). Галеотти заявляет: "Мы не должны предполагать, что Россия и впрямь хочет вести какой-то крупный конфликт. По крайней мере, хотя размах "Востока" демонстрирует, что Москва вновь способна вести операции континентального масштаба, реальная операция едва ли будет ей по средствам". Автор излагает свою трактовку: "Эти учения - элемент того, что я называю "дипломатией в стиле хэви-метал", то есть использования Россией ее вооруженных сил для того, чтобы держать Запад в благоговейном страхе и вводить его в заблуждение". По утверждению автора, на учениях "Запад-2017" Москва занизила численность своих военных, чтобы Запад не имел права прислать своих инспекторов по линии ОБСЕ. Реальное число российских участников "Востока-2018", на взгляд Галеотти, наоборот, завышено. "На практике оно, вполне возможно, ближе к 150 тыс. (правда, цифра все равно впечатляющая)", - полагает автор. "Но Россия рада видеть, что мир купился на цифру в 300 тыс. человек, поскольку - совсем как животное ощетинивается и скалит зубы перед хищником - она хочет выглядеть как можно внушительнее", - пишет автор. "Путин определенно сумел превратить унаследованные им деморализованные и обескровленные вооруженные силы в умелую, компетентную армию", - добавляет он. По мнению Галеотти, Путин осознает, что объективные показатели не подтверждают претензии России на статус великой мировой державы. "Он делает ставку на блеф и пустые угрозы, театральность и игру теней. Он хочет создать имидж опасной, но уверенной в себе страны, которую следует задабривать, а не бросать ей вызов", - пишет автор. "Сила России - в ее слабости", - заключает он. "Также "Восток" - это геополитический гамбит", - пишет автор, напоминая об участии китайского контингента в учениях, а также о встрече президентов Путина и Си. "В момент, когда Вашингтон и Европа попытались изолировать Москву на дипломатическом уровне, это явно осознанный сигнал, что Путин все еще способен налаживать связи со странами, которые не желают следовать за Западом, причем не только с Сирией, Никарагуа и Венесуэлой", - говорится в статье. Галеотти также пересказывает мнение Александра Габуева из Московского центра Карнеги: "Москва также подает Вашингтону более глубокий сигнал: "Мы не хотим связывать себя альянсом с Китаем, который укрепляется, превосходит нас по богатству и военной мощи. Это путь к вассальной зависимости. Но если вы надавите на нас слишком сильно, у нас не останется альтернативы". Источник: The Atlantic