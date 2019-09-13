Победа эмоционального фактора

"Конфликт между Россией и Украиной давно перестал быть исключительно политическим вопросом - об этом свидетельствуют и дискуссии, состоявшиеся в преддверии обмена пленными", - пишет на страницах швейцарского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung украинский писатель Сергей Жадан.

"На Украине в эти дни говорят о возвращении на родину задержанных Россией моряков и политзаключенных. Высказались все - политики, считающие своей обязанностью отреагировать на резонансную ситуацию, журналисты, пытающиеся найти в этой истории инсайдерскую информацию, известные блогеры и обычные пользователи соцсетей. Событие действительно оказалось важным - как для власти, которая с помощью возвращения граждан пытается приглушить многие общественные вопросы, так и для тех, кто скептически относится к этой власти", - говорится в статье.

"Даже противостояние агрессии России не стало таким объединяющим фактором солидарности, - указывает Жадан. - Даже феноменальная победа Владимира Зеленского и его партии сначала на президентских, а затем на парламентских выборах, победа, выглядевшая как демонстрация единства украинского общества, (...) на самом деле является иллюзией. Ведь зачастую украинцы голосовали скорее против старой власти, чем за новую. За каждым шагом новой власти следят с недоверием. И она часто дает повод для сомнений".

"Стоит лишь вспомнить первую попытку обмена пленными, предпринятую за неделю до второй и оказавшуюся неудачной. Тогда неуклюжие попытки представителей команды президента объяснить ситуацию вызвали мощную волну критики в адрес Зеленского и его метода ведения внешней политики". Возвращение украинских граждан из российских тюрем было его главным предвыборным обещанием, и он должен был сдержать слово. То, что обмен действительно состоялся, является сильным аргументом в пользу новой власти, отмечает автор статьи.

"Если противопоставить друг другу интересы государства и человека, украинцы отдадут предпочтение "человеческому фактору". Они готовы поставить ценность жизни своих сограждан выше политических интересов. Вопрос о действительной цене этого обмена, его возможных последствиях, целесообразности передачи Владимира Цемаха, одного из подозреваемых по делу о сбитом малазийском Боинге, о равноценности этого обмена в целом стал второстепенным. Для украинцев главной стала человеческая радость за родственников и близких людей, к которым вернулись их отцы, братья и сыновья. (...) Это, среди прочего, характеризует и новую украинскую власть, которая разными способами апеллирует к эмоциям и не дает ответов на неудобные вопросы", - подчеркивает Жадан.

"Например, вопрос об украинских гражданах, оставшихся в российских тюрьмах. Или об украинских военнопленных, находящихся в руках сепаратистов. Россия не говорит ни слова об их возвращении, потому что исходит из того, что она никак не связана с происходящим в Донбассе. Возможно, Владимир Путин хочет использовать обмен пленными в качестве аргумента для отмены санкций. Возникает также вопрос, как повлияет передача важного свидетеля по делу об авиакатастрофе на западных партнеров Украины. И не является ли обмен победой российского президента, который снова напомнил нам о том, что именно он принимает решения о войне и мире".

"Зеленский заявил, что обмен пленными это первый этап для окончания войны. (...) Вопрос состоит в том, что он может предложить и пойдет ли ему навстречу российский президент и при каких условиях. А пока украинцы радуются возвращению пленников. Власти обещают помочь им с жильем и реабилитацией. Олег Сенцов завел страницу в Facebook. Жизнь продолжается. Но и война тоже", - пишет Жадан.