США хотят подвергать Россию санкциям - однако являются ее крупнейшим инвестором

"США угрожают странам, ведущим бизнес с Россией, высокими штрафами, но при этом сами инвестируют в страну больше денег, чем предполагалось ранее", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Президент США Дональд Трамп не упускает возможности наказать государства, которые ведут политику, противоречащую американским интересам, - это касается прежде всего Ирана в ядерном споре, Китая в торговых вопросах - и это касается России, крупнейшего по площади государства, с которым американского президента связывают особенно противоречивые отношения", - отмечает автор статьи Матиас Брюггманн.

"Тем более удивительным кажется тот факт, что американские предприятия являются, бесспорно, крупнейшими инвесторами в России. Согласно официальной статистике российского Центробанка, их инвестиции составляют лишь 3,1 млрд долларов, но на самом деле сумма в 12,6 раз больше и составляет 39,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют новые данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). При этом инвестиции немецких компаний, традиционно поддерживающих тесные отношения с Россией, составляют лишь 33,2 млрд долларов", - говорится в статье.

"И это только прямые иностранные инвестиции (ПИИ) без дополнительных миллиардов, инвестированных в российские финансовые рынки, - подчеркивает Брюггманн. - В связи с этими данными возникает вопрос о том, действительно ли американцы всерьез воспринимают свой собственный санкционный режим. По мнению экспертов ООН, эти цифры могут иметь также "потенциально далеко идущие последствия для политики".

По мнению Ивана Ткачева из информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" (РБК), больший размер американских инвестиций объясняет и то, почему правительство Трампа во многих сферах воздержалось от антироссийских санкций. "Тогда в Кремле якобы всерьез обсуждалось введение штрафных мер по отношению к работающим в России иностранным фирмам в случае введения жестких санкций со стороны США", - передает издание.

"Значительно более высокие прямые инвестиции из Америки и как минимум 15 млрд долларов, вложенных в российские гособлигации, сдержали министерство финансов США в январе 2018 года от существенного ужесточения антироссийских санкций". Недавно из-под санкций были выведены и рублевые облигации ОФЗ, треть которых принадлежит иностранным инвесторам, в основном американским пенсионным фондам и страховым компаниям.

"В 1998 году России пришлось объявить дефолт, потому что она больше не могла обслуживать ОФЗ объемом 40 млрд долларов. Сегодня ситуация абсолютно другая: санкции, введенные ЕС и США в 2014 году в связи с аннексией Россией украинского полуострова Крым и военным вмешательством Москвы на востоке Украины, едва ли имеют какой-либо эффект, считает Гюнтер Дойбер, аналитик австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International: по его словам, у того, кто посмотрит на положение российских банков, финансовые рынки в целом и курс рубля, сложится впечатление, будто "западные санкции более не действуют", - пишет Брюггманн.

1 августа Россия впервые смогла объявить, что у нее не осталось чистого долга благодаря государственным резервам.

"Взгляд на реальную экономику показывает, что прямые иностранные инвестиции в Россию продолжают расти. Хотя, по данным Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве, американские санкции и обошлись немецким фирмам, работающим в России, в несколько миллиардов долларов, в 2018 году немецкие фирмы инвестировали в страну (...) крупнейшую сумму за последние десять лет. В прошлом году вырос и объем российско-германской торговли - на 8,4% до 61,9 млрд евро", - говорится в статье.

"По оценке экономиста ЮНКТАД Бруно Казеллы, официальная российская статистика переоценивает инвесторов из офшоров и не видит реальные источники инвестиций. (...) Так, вместо официальных 3,6 млрд Китай на самом деле инвестировал в Россию 36 млрд долларов, как подсчитал Олег Ремыга, руководитель направления Китай в Московской школе управления Сколково. Так же, как и западные конкуренты, китайские инвесторы охотно используют для своих инвестиций обходные пути через Кипр и Виргинские острова", - передает Handelsblatt.