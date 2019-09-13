В Соединенных Штатах "набор #MeToo" вызывает возмущение

"(...) Теперь можно будет взять образцы ДНК у себя дома? Именно это предлагает 23-летняя Мэдисон Кэмпбелл с помощью набора, который она назвала "kit #MeToo" - "набор #MeToo" . Входящие в него аксессуары предназначены для жертв сексуального насилия, они позволят им собрать собственные судебно-медицинские данные и хранить их в пакетиках. Набор сопровождается мобильным приложением", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"Такие наборы появятся на рынке не раньше весны 2020 года, но американская активистка уже наметила четкую цель: предоставить тем, кто не осмеливается обратиться в полицию или медицинское учреждение, способ сбора улик против насильника", - отмечает автор статьи.

"После того, как я пережила сексуальное насилие, я даже не могла сама до себя дотронуться, а тем более позволить кому-то дотронуться до моего тела или утешить меня", - признается Мэдисон Кэмпбелл Vox Media. - Мы считаем, что жертвы должны иметь право собирать доказательства в комфортных условиях у себя дома".

"По ту сторону Атлантики такая инициатива вызвала немало критических замечаний, - говорится в статье. "Этот стартап беззастенчиво пытается извлечь финансовую выгоду из движения #MeToo, побуждая жертв думать, что в судах будут использоваться данные, полученные после сексуального насилия с помощью самодельного набора, изготовленного в домашних условиях", - указывает генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель. (...) По ее мнению, нет никаких сомнений в том, что взятые дома образцы ДНК непригодны для использования перед лицом закона.

"Такую же позицию занимают многие прокуроры и адвокаты жертв сексуального насилия, - пишет Le Figaro. - Юрист Моника Бек также считает, что данные, полученные с помощью этих наборов, будут бесполезны. Хуже того, они могут даже оказаться проблематичными. "Представьте, что адвокаты-защитники смогут сделать с уликами, собранными дома... Честно говоря, пережившим насилие и так достаточно сложно добиться справедливости, а это только усложнит ситуацию", - сказала она CNN.

"С другой стороны, специалисты в области судебной медицины напоминают о том, что экспертизы, проводимые в случае сексуального насилия, выходят за рамки "простого" процесса "сбора ДНК", - указывает журналистка.

"Некоторые жертвы насилия считают, что они могут собирать улики в одиночку у себя дома, однако при этом они не только собирают неприемлемые и бесполезные доказательства, но также лишают себя медицинских услуг и необходимой им помощи и защиты", - сказала CNN судебная медсестра Джули Валентайн.

"Все это служит подтверждением того, что принцип "сделай сам" не может распространяться на все сферы", - резюмирует Сеголен Форгар.