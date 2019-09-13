Ожирение: не все объясняется влиянием генов

"(...) Если принять генетическое объяснение ожирения, то предпочтение следует отдать диетическому подходу, потому что тогда признается, что это заболевание, возникающее в результате биологического нарушения паттернов голода и сытости. Если есть подозрение по поводу плохих пищевых привычек, обжорства или даже отсутствия силы воли у страдающего ожирением человека перед лицом соблазна, то, в первую очередь, нужно обратить внимание на когнитивную и поведенческую терапию. В действительности, обе концепции являются предвзятыми и даже упрощенными, и, возможно, ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд", - отмечает автор статьи.

"(...) 3 сентября на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) профессор Педро Маркес-Видаль (Университет Лозанны) попытался приуменьшить значение всемогущей ДНК, основываясь на опубликованных исследованиях по генетике и ожирению", - говорится в статье.

"На самом деле, открытие генов ожирения при определенных заболеваниях (моногенное ожирение, развивающееся вследствие мутации в гене), широко разрекламированное в СМИ, на какое-то время представлялось разгадкой тайны этой болезни. Произошло это в 2007 году, когда команда доктора Марка Маккарти в Оксфорде и команда доктора Филиппа Фрогеля в Институте Пастера в Лилле (и в Имперском колледже Лондона) обнаружили ген FTO, ассоциированный с жировой массой и ожирением , который увеличивает риск ожирения на 30% для носителей плохой копии FTO и на 70% для тех, у кого их два (гомозиготы)", - пишет Le Figaro.

Но, с одной стороны, объясняет Педро Маркес-Видаль, такой эффект представляется переменным во времени: "Люди, гомозиготные по FTO, имеют ИМТ (индекс массы тела) выше, чем другие, в возрасте от 7 до 35 лет, но в дальнейшем уже не наблюдается большой разницы." И, с другой стороны, моногенное ожирение встречается редко (примерно в 5% случаев) и его недостаточно для объяснения глобальной "эпидемии", которая не щадит даже наименее развитые страны.

"(...) Мой вывод, - говорит Педро Маркес-Видаль, - заключается в том, что вы можете винить свою генетику только на 25%, а оставшиеся 75% связаны с вашей окружающей средой и вашим поведением". Нет смысла переходить на персонализированную медицину на основе оценки генетического риска: "Если вы страдаете ожирением, то помимо генетического заболевания, которое его объясняет, отбросьте генетические показатели и сосредоточьтесь на питании и физической активности", - продолжает специалист по питанию и общественному здравоохранению.

"Вернуться к поведению? Не все так просто, - комментирует издание. - Потому что вторая концепция, "поведенческая", предстала в новом свете благодаря генетике. 6 августа в журнале International Journal of Obesity исследовательская группа доктора Амели Боннефон описала, как в лаборатории профессора Филиппа Фрогеля (Институт Пастера Лилля/ Университет Лилля/ Национальный научно-исследовательский центр) было обнаружено то, что гены ожирения вмешиваются в аддикцию и систему вознаграждения мозга, а не в регулирование голода!"

"(...) Хорошо известно, что большинство людей, страдающих ожирением, не испытывают более сильного чувства голода, чем люди с нормальным весом, но им трудно управлять своим пищевым поведением, особенно в случае стресса или неприятностей", - поясняет команда исследователей из Лилля.

"Таким образом, прием пищи активирует систему вознаграждения мозга либо в поисках удовольствия, либо в противовес отрицательным эмоциям (скука, стресс, депрессия, грусть). На основании этого, обвинение тучного человека в том, что он стремится предаться чревоугодию, только усугубляет ситуацию, подчеркивая потребность, которую он испытывает", - указывает Le Figaro.

"К тому же, есть исследования, выявившие высокий аддиктогенный потенциал сахара для отдельной категории предрасположенных лиц, - говорится в статье. "Мы, люди, настолько убеждены в своем нерушимом самосознании. Мы хотим верить, что вес может контролироваться только силой воли. Но это совсем не так", - напоминает Дэвид Линден, профессор нейробиологии в Университете Джона Хопкинса (США) в своей книге "Все люди зависимы"(издательство La Martinière, 2013).

Борьба с ожирением является не столько проблемой голода, сколько регулирования удовольствия: "Лучше справляться со стрессом, избегать (или выходить из) пищевой зависимости - вероятно, таков наиболее эффективный способ борьбы с ожирением", - заключают исследователи из Лилля.