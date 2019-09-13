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13 сентября 2019 г.
13 сентября 2019 г.

Майк Баумгэртнер, Роман Лебергер, Фиделиус Шмид и Йорг Шмитт | Der Spiegel

Спецслужбы США утверждают, что идентифицировали предполагаемого убийцу

"Спецслужбам США, возможно, удалось установить личность человека, застрелившего в конце августа в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По информации издания Der Spiegel и его международных партнеров Bellingcat, The Insider и центра "Досье", речь идет о 48-летнем гражданине России. (...) По информации из кругов спецслужб, ведомства США предоставили госорганам Германии информацию о настоящей, по их мнению, личности мужчины".

"По информации Der Spiegel и партнеров издания, подозреваемый в совершении убийства был сотрудником одной из структур российского министерства внутренних дел, прежде чем в начале нулевых был приговорен к длительному тюремному заключению за убийство", - говорится в статье.

"Информация о предположительно настоящей личности убийцы является важной деталью в вопросе о том, могло ли убийство Хангошвили быть заказано или даже организовано российской спецслужбой или режимом чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Кремль причастность России к убийству в Берлине опровергнул", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel


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