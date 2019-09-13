Убийство в Берлине: новая информация от спецслужб

Посреди парка Малый Тиргартен в Берлине в августе был убит чеченец. "По информации Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпаний NDR и WDR, немецкие спецслужбы проверяют в настоящий момент данные, предоставленные одной из иностранных спецслужб, о настоящем имени убийцы. Ясно, что в этом деле должны присутствовать закулисные фигуры. Стоит ли за убийством Кремль?" - задаются вопросом журналисты Флориан Фладе, Георг Масколо и Ронен Штайнке.

"На своей родине убитый был своего рода народным героем, он воевал в чеченской войне против российской армии и якобы возглавлял боевое подразделение. Потом он жил в Берлине в качестве соискателя статуса беженца, в котором ему отказали. Говорят, он жил в страхе перед местью русских", - напоминает издание.

Очевидно, речь идет о заказном убийстве. "Предполагаемый убийца въехал в ЕС по российскому паспорту, выданному на фиктивное имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в 1970 году в сибирском Иркутске. Такого человека не существует, в этом немецкие спецслужбы убеждены. По информации Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, они проверяют данные иностранной службы о настоящем имени мужчины. Также проверяется информация о том, что он уже сидел в тюрьме в России по обвинению в заказном убийстве", - сообщает издание.

"Существует подозрение, что киллера в Берлин отправила Россия. Американское правительство уже распространило свои предположения на этот счет через газету The Wall Street Journal. Правительство ФРГ демонстрирует спокойствие, указывая, что расследованием дела должна заниматься юстиция. На самом деле, крайнее беспокойство, вызванное ситуацией, дошло и до ведомства канцлера. Если выяснится, что за убийством стоит Кремль, "мы будем вынуждены отреагировать очень, очень жестко", сказал один из членов правительства", - передает издание.

Пока расследованием дела занимается 7-я комиссия Берлинского управления уголовной полиции - как в случае с обычным убийством, а не убийством, связанным со спецслужбами или вовсе государственным терроризмом.

"Услугами "Вадима Соколова" могли воспользоваться не только госорганы, и не только они в коррумпированной России могли выпустить для него паспорт на фиктивное имя. Также и другие лица могли обеспечить его деньгами, при нем было более 3 тыс. евро наличных". Велосипед, который подозреваемый сразу после убийства выбросил в реку Шпрее, стоит несколько тысяч евро, и электросамокат, на котором он собирался скрыться, также не был арендованным, указывают журналисты.

"Человек, называющий себя "Вадимом Соколовым" и якобы проживающий в Санкт-Петербурге, так целенаправленно передвигался по Европе, будто у него были точные инструкции. Примечательно, например, то, что после прибытия в аэропорт Парижа, до совершения убийства, он на короткое время поехал в Варшаву, до 20 августа он забронировал себе номер в отеле. И после преступления он сначала снова собирался поехать в Варшаву, как сказал он сам, прежде чем отказался давать следователям уголовной полиции дальнейшие показания".

"Тем не менее, следователи рассматривают разные версии относительно тех, кто мог заказать убийство. (...) Возможно, киллер и сам не знает, кто они. Они могли общаться с ним через посредников", - говорится в статье.

"Возможно также, что действительные заказчики умышленно хотели проложить след в Москву, чтобы спровоцировать новую ссору между Россией и Европой. С точки зрения Федеральной разведывательной службы, Москва сейчас вряд ли может быть заинтересована в эскалации. Уместным сейчас скорее является ослабление напряженности, речь идет о возможном смягчении антироссийских санкций, недавно состоялся обмен пленными на Украине. В нарушении этого процесса могли бы быть заинтересованы не только противники России на Кавказе или в других регионах. Некоторые должностные лица с подозрением наблюдают за тем, как вызывающе участвуют в этом деле США", - отмечают авторы статьи.

"Пока все представляется возможным: мотив, связанный с преступностью, акт мести - или убийство, заказанное государством. (...) В любом случае было бы постыдным, если бы правительство сейчас открыто обвинило Москву и сделало бы выводы - а потом связь "Вадима Соколова" со спецслужбами вовсе не была бы доказана", - пишет Süddeutsche Zeitung.