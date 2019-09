13 сентября 2019 г. Евгения Чирикова | The Washington Post Россия - это страна протестов и активизма. На самом деле "В последние десять лет российское гражданское общество пробуждалось невероятными темпами, - пишет в своей статье для The Washington Post российский эколог Евгения Чирикова. - В 2000-х годах, когда я впервые начала участвовать в движении по защите Химкинского леса, зеленой зоны в северо-западном пригороде Москвы, было почти невозможно найти другие низовые группы. Активизм был редкостью, а активистов считали сумасшедшими - такая позиция, несомненно, была обусловлена репрессиями, бушевавшими в советском прошлом страны". "Сегодня реальность совсем иная", - указывает автор публикации на недавние акции протеста в Москве: "(...) теперь люди больше не доверяют властям и вместо того, чтобы просто требовать перемен, предпочитают взять контроль и сами стать избранными чиновниками. Это принципиально новый этап развития российского гражданского общества - этап, который много обещает в будущем". Автор отмечает и заметный рост активизма на низовом уровне. "(...) Появление массовых протестов относится к 2010 году", - пишет Чирикова, рассказывая, как местные активисты и лидеры оппозиции мобилизовали более 5 тыс. человек на демонстрацию против вырубки Химкинского леса для строительства трассы между Москвой и Санкт-Петербургом. "Президент Дмитрий Медведев временно приостановил строительство, и люди поняли, что власти могут и должны прислушиваться к гражданам", - отмечается в статье. "С тех пор эта тенденция только продолжается. Например, этим летом гражданский активизм одержал важную победу в Екатеринбурге", - указывает автор, напоминая, что "тысячи возмущенных людей" не дали "построить церковь на городской площади, одной из немногих зеленых зон города", "не отступив, несмотря на жестокость полиции". "Еще одна впечатляющая победа - это история "сунских партизан". В 2016 году в Карелии (...)власти дали разрешение одной компании на вырубку Сунского леса для строительства разработки карьера, - говорится в статье. - Местные жители, по большей части, пожилые пенсионеры, днем и ночью занимали лес, спали в палатках даже зимой. И снова их протест привлек столько внимания, что власти были вынуждены отменить проект". "Кроме того, в этом году состоялась успешная забастовка профсоюзов в Окуловке. После того, как профсоюз "Альянс врачей" помог медицинским работникам организовать забастовку из-за низкой заработной платы, врачи получили двукратное ее увеличение. Их победа вдохновила местных учителей на создание аналогичного профсоюза "Альянс учителей", подготавливая почву для дальнейшего активизма в будущем", - отмечается в публикации. "А в 2017 году московские чиновники решили построить вместо пятиэтажных жилых домов прибыльные небоскребы. Многие домовладельцы не согласились с решением и организовали массовые демонстрации и спасли от сноса около трети домов (...)". "Что изменилось, что сделало подобные протесты более распространенными - и более эффективными? По иронии судьбы, рост массовой активности в России можно частично отнести на счет местных властей, которые продолжают принимать ошибочные решения и не ставят в приоритет в благосостояние граждан. Но по мере того, как протесты и забастовки продолжают возникать по всей стране, они также доказывают россиянам, что активизм может расширять возможности, объединять и в конечном итоге приносить успех". "Конечно, цена протеста в России все еще очень высока. Государственные учреждения - от прокуратуры до полиции и судов - действуют под контролем правительства, и активисты сталкиваются с преследованиями, притеснениями и даже тюремным заключением за свою работу. Но недавние кампании изменили взгляды граждан на активизм. Граждане все более скептически относятся к пропаганде режима и начали понимать необходимость демократических перемен. Изменение в сознании влечет за собой изменение в обществе. Я не знаю, падет ли режим Путина и если да, то когда. Но если это произойдет, я верю, что массовый активизм создал достаточно прочную основу, чтобы помочь России стать полностью функционирующей демократией", - утверждает Чирикова. Источник: The Washington Post



