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Press digest
13 сентября 2021 г.
13 сентября 2021 г.
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МКБ расширил линейку сервисов для малого бизнеса

Московский кредитный банк (МКБ) и микрокредитная компания "Папа Финанс" предлагают предпринимателям новый финансовый сервис с расширенными возможностями использования кредитных средств.

Специальные условия беззалогового финансирования предусматривают получение займов на сумму до 3 млн рублей со ставкой от 3,5% в месяц на срок от 3 до 9 месяцев. Залог, а также любые комиссии и страховки отсутствуют.

Погашение задолженности происходит автоматически из оборота по эквайрингу либо из оборотов по расчетному счету клиента действующему в МКБ. Решение об открытии кредитной линии принимается за один рабочий день с момента предоставления документов.

Заемные денежные средства могут быть направлены на масштабирование бизнеса, расширение линейки товаров и услуг, оплату текущих счетов, а также налоговых и иных обязательных платежей в бюджет, на обновление основных фондов и пополнение оборотных средств, на маркетинговые активности и на иные цели.

"Наш новый совместный продукт - это пример качественной поддержки реального бизнеса в условиях быстро меняющегося рынка. Мы хорошо изучили потребности малого и среднего предпринимательства и предлагаем технологичные решения для оптимизации управления финансами, снижения затрат и повышения устойчивости бизнеса", ​- отметил Александр Зуев, вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов департамента малого бизнеса МКБ.

Оставить заявку на оформление продукта можно на сайте МКБ.



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