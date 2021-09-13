Правящая коалиция в Израиле сохраняет позиции против Нетаньяху

(...) "Как бы то ни было, правительство Нафтали Беннета в понедельник, 13 сентября, перешагнуло трехмесячный рубеж. Такое достижение примечательно, поскольку его коалиция хрупка, а ситуация с палестинцами нестабильна. Новое правительство Израиля, назначенное в последний момент 13 июня, практически не имеет никакого пространства для маневра", - пишет журналистка La Croix Каролина Вине.

"У него большинство в Кнессете с преимуществом только в один голос (61 из 120 мест). При малейшем разногласии весь карточный домик разрушится. Тем не менее, все вместе восемь крайне правых, крайне левых, арабских и центристских партий продолжают придерживаться своего курса. Цель: всеми силами предотвратить возвращение к власти Биньямина Нетаньяху", - отмечает автор статьи.

(...) "Ключи к успеху? Сохранение существующего положения вещей. Новое правительство понимает, что оно хрупкое, и не хочет нового открытого конфликта с сектором Газа, до которого в эти выходные было недалеко. Преследование и арест четырех из шести палестинских беглецов, сбежавших из израильской тюрьмы строгого режима, привели к перестрелке между сектором Газа и Израилем в пятницу, 10 сентября, и субботу, 11 сентября. Обошлось без жертв", - указывает журналистка.

"Мое правительство не аннексирует Палестину и не создаст Палестинское государство, это все понимают", - заявил в августе газете The New York Times премьер-министр Нафтали Беннет. Ранее правительство объявило о строительстве 2000 новых домов для еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан. И о более 1000 единиц жилья для палестинцев. Чтобы "удовлетворить различных сторонников коалиции, и чтобы каждый имел свой интерес", - комментирует Ален Дикхофф, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра (CNRS) и директор международного исследовательского центра Парижского института политических исследований.

(...) "Новое правительство хочет обозначить свое отличие от своего предшественника. "Оно показывает себя эффективным в борьбе с коронавирусом и более прозрачным, чем то, что могло делаться при Нетаньяху", - считает Майрав Зонсейн, аналитик Международной кризисной группы (ICG). Биньямин Нетаньяху принял решение нормализовать свои отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бархейном в одиночку. Отныне решения принимаются коллегиально", - пишет La Croix.

"Международные отношения правительство также старается сделать более спокойными. Министр иностранных дел и будущий премьер-министр Яир Лапид множит количество поездок в США, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, а в последнее время - в Россию", - говорится в публикации.

(...) "Биньямин Нетаньяху, вовлеченный в судебный процесс о коррупции, продолжает критиковать "плохие" решения правительства. Но его инвективы, надо сказать, теперь более сдержанны. "Он, вероятно, ждет, желая посмотреть, что произойдет в ноябре, прежде чем вынуть шпагу из ножен", - рассуждает Майрав Зонсейн. Тогда правительство должно провести голосование по бюджету", - указывает издание.

"В начале августа была достигнута первая договоренность о будущем бюджете. "Если не будет изменений в последнюю минуту, они должны за нее проголосовать, - полагает исследователь. - Это определенно станет победой правительства". Биньямин Нетаньяху более двух лет держал свою страну в заложниках, саботируя голосование по бюджету и фактически форсируя роспуск своего правительства, чтобы ускорить новые выборы", - резюмирует Каролина Вине.