Против личностного роста: эгософия

"Наше смутное время показывает, насколько коллектив и личность могут противостоять друг другу. Существует способ примирения: эгософия, мудрость для себя самого, которая лучше принимает во внимание других", - пишет Le Figaro.

(...) "Приятно разговаривать с собственным пупком, но так мы быстро начинаем ходить по кругу. Бесчисленные методы личностного развития (йога, медитация) с невероятным успехом способствуют издательскому делу, но они никак не объединяют нас. "Успех этих техник заключается в оставлении людей в одиночестве", - отмечает Тьерри Жобар, автор книги "Против личностного роста" (издательство Rue de l'Echiquier). Распад коллективных структур (церковь, профсоюз, семья и т. д.) и индивидуализация карьерного роста оставляют каждого ответственным за все, особенно за свои неудачи. Тогда велик соблазн искать рецепты, дабы прийти к гипотетической лучшей версии самого себя и преуспеть в том, чтобы занять свое место в контексте всеобщей конкуренции". В 1998 году, еще до появления социальных сетей, социолог Ален Эренберг уже говорил о такой "усталости быть собой".

(...) "Это культура нарциссизма, - предупреждает философ Венсан Сеспедес, автор книги "Три минуты для понимания 50 работ и теорий величайших французских философов" (скоро выйдет и издательстве Guy Trédaniel ). - Отношения с другими людьми деполитизированы, и мы больше заботимся о своей маленькой персоне, чем об изменении мира. Из этого не будет проистекать никакого прогресса".

(...) "Личностный рост поддерживает сомнительную идею самосовершенствования, которое можно передавать другим, в частности, благодаря доброжелательности, а далее, шаг за шагом всему обществу, - уточняет Тьерри Жобар. - Эта выдумка предполагает другого как простую абстракцию и приводит лишь к совокупности атомов без общих ценностей!"

(...) "Наконец, разве индивидуальное и потребительское стремление к гибкости, приспособляемости, автономии и устойчивости с помощью платных и форматированных инструментов в основном не напоминает приведение людей в соответствие ожиданиям рынка труда, любви, образования...?" - задумывается автор статьи Каролина Анри. "Следуя заранее установленным протоколам, мы не обнаруживаем себя: мы вписываемся в шаблон", - считает Элиза Дебор, философ и коуч по эгософфии.

"Конечно, речь не идет о возвращении к тоталитарным структурам, где индивид исчезает за коллективом, а о лучшей интеграции в мир, где есть ты сам и другие. Эта новая философская жизненная позиция - эгософия - означает самопознание и мудрость. "В отличие от личностного развития, нет твердых предписаний по поводу благополучия и счастья, - подчеркивает Элиза Дебор. - И никакого готового рецепта. Речь идет о познании себя самого, чтобы действовать наилучшим образом и более ответственно в том мире, где есть я и другой".

(...) "Прежде всего, признайте, что вы уникальны и что не существует инструментов, форм или заранее установленных ролей, которые подходят для всех. Затем примите тот факт, что нет ничего застывшего и неподвижного: мы, как и другие, постоянно развиваемся. Наконец, ключевым словом остается свобода. Ее подают во всех соусах, но как, собственно, ее тренировать? Сначала нужно делать перерывы. В современном обществе, где мы проводим время в действии (работа, отдых, семья...), мы позволяем условностям и событиям действовать за нас. "Принятие эгософской позиции предполагает прекращение бегства от самого себя, - анализирует Элиза Дебор. - Важно создать вакуум, чтобы вернуть себе спокойствие и задуматься".

(...) "Идея состоит не в том, чтобы заглянуть внутрь себя в поисках принцессы или чудовища, а в том, чтобы увидеть себя таким, какой вы есть, выходя из ролей, которые вы себе приписываете, - продолжает философ. - Это может быть подавляющим, но в конечном итоге это станет освобождающим". Как если бы вы задались вопросом, что означает в середине встречи ответить на звонок вашего ребенка-подростка вместо того, чтобы сосредоточиться на своей работе: вы испытываете недоверие к другим, вы беспокойная мама-наседка?"

(...) "Сказать, что у нас нет выбора, значит выбрать то, что у нас нет выбора!" - считает Элиза Дебор. Но как только вы примете решение, вы берете на себя ответственность за свои действия. Быть собой позволяет вам полностью идти навстречу другому, без излишнего эгоизма или альтруизма. Прежде всего, мы перестаем давить на другого посредством гнева или разочарования ... что приносит умиротворение в отношения. Так, мы постепенно перестаем рассматривать общество как место условностей и лжи. Наличие домработницы позволяет избежать обид на партнера и, следовательно, улучшит отношения с ним...", - комментирует автор статьи.

(...) "Эго - это нарратив, составленный из других, - уверяет Венсан Сеспедес. - Мы создаем себя и трансформируемся в сети. Речь, диалог - в том числе в социальных сетях - позволяют нам прогрессировать, задавать себе вопросы и сомневаться в себе на постоянной основе".

(...) "А может, спасение придет от молодых людей? Конечно, в TikTok бушует культура эгоизма и разочарования, но, по мнению доктора Кори Симиллера, американского профессора и эксперта по поколению Z, это поколение на самом обладает внутренним стремлением к прогрессу и справедливости. Оно видит свою роль в создании лучшего будущего, определяемого его ощущением эмпатии, сострадания, его неумолимой потребностью в обмене информацией и единении. Подобно молодой экологической активистке Грете Тунберг, оно мечтает о новом мире, в котором каждого человека будут уважать за само богатство его личности... Не факт, что их голос дойдет до Афганистан", - резюмирует Le Figaro.