Повсеместное трюкачество в России перед выборами в Госдуму

(...) "Клонированные кандидаты, закрытие СМИ, блокировка и0 взлом сайтов, создание электронного голосования для электоральных фальсификаций, лотереи, давление, подталкивание... российские власти вводят новшества в свои методы, чтобы принять меры к уменьшению потерь на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия", контролирующая три четверти из 450 мест в парламенте, занимает последнее место в опросах. По данным "Левада-Центра"*, менее одного из трех избирателей выразили намерение за нее проголосовать", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Избирательная комиссия при содействии Министерства юстиции дисквалифицировала практически всех харизматичных кандидатов от оппозиции (или связанных с Алексеем Навальным), составляющих конкуренцию провластным кандидатам. Остается случай с Борисом Вишневским, историческим депутатом от Санкт-Петербурга, которого избирательная комиссия после неудачной попытки все же отказалась исключить. Изменив тактику, она утвердила кандидатуру двух "двойников" с одинаковым именем и фамилией и поразительным физическим сходством. Два клона не ведут кампанию и не общаются с прессой. Они существуют просто для того, чтобы "ввести избирателя в заблуждение на избирательном участке", - возмущается 65-летний "настоящий" Борис Вишневский", - говорится в статье.

(...) "Цель президентской администрации, руководящего органа российской политической системы, заключается в том, чтобы сломать тактику "умного голосования" (или полезного голосования), разработанную в 2018 году оппозиционером Алексеем Навальным, который сейчас находится в тюрьме. Она заключается в призыве к голосованию в каждом округе за кандидата, который с наибольшей вероятностью победит кандидата от партии "Единая Россия", - указывает автор статьи.

(...) "В результате Кремль пытается заблокировать все каналы связи команды Навального, даже запрещая поисковым системам "Яндекс" и Google показывать "политические" результаты по запросу "умное голосование". Это выражение к тому же в начале недели было очень удачно "подано" в виде регистрации товарного знака одной российской компании по продаже овечьей шерсти", - пишет Le Temps.

(...) "Применяется также мягкая тактика, чтобы побудить избирателей массово голосовать в интернете. Проводится лотерея, обещающая участникам разыграть десятки квартир и автомобилей. Должностные лица и сотрудники государственных предприятий почти ежедневно получают электронные письма и текстовые сообщения с призывом проголосовать в интернете. Официально речь идет о снижении пандемического риска. Движение в защиту прав избирателей "Голос"*, специализирующееся на мониторинге выборов, особенно беспокоится из-за полной непрозрачности электронного голосования, которая способствует крупномасштабному мошенничеству", - отмечает журналист.

(...) Как пишет профессор Института политических исследований в Париже Мари Мендрас в информационном бюллетене Desk-russie.eu: "В недемократическом режиме всегда присутствует соблазн раздвинуть границы голосования до порога единодушия. Явно сфабрикованное большинство в 90% или даже 99% является "подавляющим" в буквальном смысле слова".

"В случае, если недовольные москвичи выйдут на улицу, как это произошло после думских выборов 2011 года, Кремль решил действовать на опережение. В среду новостной сайт "Медуза"** сообщил, что только что было выделено 10 млрд рублей (122 млн швейцарских франков) на строительство большого комплекса для размещения специального полка полиции, главная задача которого - борьба с беспорядками в российской столице", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

** - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента