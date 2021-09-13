Экс-министр внутренних дел ФРГ: "Навальный - ведущая фигура сопротивления"

Бывший министр внутренних дел ФРГ Герхарт Баум рассказал в интервью Der Spiegel о своем вкладе в книгу "Навальный не молчит", представляющей выступления Алексея Навального в суде и изданную на русском и немецком языках.

"Навальный стал ведущей фигурой сопротивления все более авторитарному режиму Путина. Я неоднократно встречался с ним в Москве и восхищаюсь его мужеством. Его и его организацию хотят уничтожить. Демократических оппозиционеров объявляют террористами и подвергают уголовному преследованию. (...). Его выступления - это красноречивые свидетельства борца за свободу в традициях Андрея Сахарова", - сказал политик.

Экс-министр отметил, что придерживается невысокого мнения о тезисе, что "русского медведя нужно обнимать". "У российской оппозиции есть выбор между изгнанием, тюрьмой или молчанием. Навальный - российский патриот, который видит свою страну такой, какая она есть. Так называемые "пониматели России" должны понимать режим Путина так же, как он, и говорить это Путину. Диалог - да, его нужно вести постоянно. Не терять надежды на сближение - но без иллюзий!", - указал Баум.

Говоря о газопроводе "Северный поток-2", экс-министр отметил: "Мы дали российскому руководству политический инструмент. Если оно воспользуется им, например, против Украины, то мы должны будем перекрыть кран".

Обращаясь к теме предстоящих в России парламентских выборов, Баум заявил: "Что это за выборы, когда демонстрантов сажают в тюрьму, журналистов заставляют бежать, упраздняют свободу слова и объявляют оппозицию террористами? Это фарс руководства, которое боится собственного народа".