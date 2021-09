13 сентября 2021 г. Стелла Хомбах | Die Zeit Помогает ли оргазм от болей при месячных? "Многие женщины испытывают боль во время менструации. Говорят, что в качестве своеобразного домашнего средства от нее помогает мастурбация. Удовольствие против боли: доказано ли это наукой?", - задается вопросом журналистка немецкого издания Die Zeit Стелла Хомбах. "Дисменорея - так в медицине называют сильные менструальные боли. По данным исследований, от 70 до 93% женщин испытывают боли во время менструации, причем чаще страдают молодые женщины (Journal Of Clinical Research İn Pediatric Endocrinology: Sachedina et al., 2019; Human Reproduction Update: Iacovides et al., 2015). У каждой десятой женщины боли настолько сильны, что вести обычную повседневную жизнь становится невозможным. Некоторые женщины берут больничный", - пишет издание. "В pubmed, крупнейшей в мире онлайн-базе исследований в области наук о жизни, почти нет исследований на тему связи мастурбации и болей при месячных. Однако эта идея известна по крайней мере с 1960-х годов, - отмечает автор статьи. - Чтобы более тщательно изучить интимную жизнь людей, гинеколог Уильям Хауэлл Мастерс и сексолог Вирджиния Джонсон просили пары заниматься любовью на камеру, измеряли продолжительность их оргазмов и проводили опросы о сексуальной жизни среди множества людей. Среди прочего, они узнали, что некоторые участницы исследований (всего 43 женщины) использовали мастурбацию как средство от менструальных болей (Sexual and Relationship Therapy: Levin, 2007)". "В ходе опроса 1,9 тыс. американских женщин, проведенного спустя 40 лет, 9% респонденток также сообщили, что в течение последних трех месяцев мастурбировали с целью облегчить боль при месячных (Ellison, 2000). Однако эта взаимосвязь по-прежнему еще не изучена",- говорится в статье. "Компании Womanizer и The Female Company захотели устранить этот пробел - надо сказать, не совсем бескорыстно, ведь Womanizer производит вибраторы. Поэтому получившееся исследование нельзя считать независимым, однако оно, по крайней мере, дает подсказки для ответа на вопрос, по которому независимые исследования пока не проводились". "Чтобы оценить влияние мастурбации на боль при месячных, компания набрала участниц, желавших добровольно принять участие в эксперименте. 486 женщин получили вибратор, и их попросили в течение трех месяцев обходиться без грелок и обезболивающих, а вместо этого заниматься самоудовлетворением. (...) Они фиксировали интенсивность и частоту болей при месячных в анкете. И действительно: 70% женщин сообщили, что регулярная мастурбация повлияла на интенсивность их болей. У большинства из них боль уменьшилась "немного", а у каждой третьей - даже "очень сильно". Частота болей уменьшилась у 64%. При этом 42% указали, что эффект мастурбации был даже лучше обезболивающих", - передает издание. "Возможное объяснение этому дает сексолог из Цюриха Андреа Бурри, участвовавшая в исследовании Womanizer. (...) Бурри объясняет этот эффект так: "При мастурбации, особенно в связи с оргазмом, мышцы в нижней части живота попеременно сокращаются и расслабляются". Это может облегчить болезненные спазмы, говорит она. К тому же после оргазма организм выделяет ряд гормонов, включая эндорфины. "Они оказывают прямое влияние на восприятие и обработку боли и таким образом противодействуют простагландинам", - говорит Бурри. Окситоцин также снижает уровень гормона стресса кортизола и способствует внутреннему равновесию. "В результате физические жалобы отходят на второй план", - говорит исследовательница. Во время возбуждения и оргазма также стимулируется кровоснабжение. Это оказывает расслабляющее действие и может облегчить боль. Однако, отмечает Бурри, все это пока предположения, доказать эту взаимосвязь она не может". "В любом случае, исследование, проведенное Womanizer, не является убедительным доказательством того, что мастурбация помогает в борьбе с дисменореей. Даже если исключить экономическую заинтересованность в нем компании, в исследовании присутствуют методологические недостатки: "Женщины мастурбировали не только во время болей при месячных, но и в течение всего месяца", - критикует гинеколог Аннелизе Швенкхаген из Гамбурга (...) "Более того, в исследовании принимали участие только женщины с легкой или умеренной болью при месячных", - говорит она. (...) Особенно важный момент: в исследовании также не было контрольной группы, что вообще-то является частью научного стандарта. Исследование действительно пока еще не было опубликовано ни в одном научном журнале", - отмечает Die Zeit. "Поэтому в том, что касается мастурбации, Швенкхаген воздерживается от рекомендаций. Те, кто хочет попробовать, могут это сделать - особенно, если мастурбация будет им помогать. Однако важно, чтобы женщины серьезно относились к болям при месячных и консультировались у своего гинеколога. "За сильным дискомфортом всегда могут скрываться такие заболевания, как эндометриоз, и их необходимо лечить, - подчеркивает гинеколог. - Не только из-за боли, но и для того, чтобы избежать бесплодия", - передает Die Zeit. Источник: Die Zeit