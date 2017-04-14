Грозит ли нам новая корейская война?

В скором времени "Северная Корея может провести очередное ядерное испытание. Это подтверждают спутниковые снимки от 12 апреля, показывающие повышенную активность на ядерном полигоне Пангири", пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Мартин Беннингхоф. Полигон, как отмечает издание, находится на северо-востоке КНДР всего в 200 км от российской границы и в 100 км от китайской. Тем более что в субботу в сталинистской Северной Корее, где символика играет не последнюю роль, отмечается 105-летие Ким Ир Сена.

В настоящее время его "внук делает все для того, чтобы окончательно воплотить мечту своего деда". После фазы консолидации власти в госаппарате "Ким постепенно увеличивает нажим на мировое сообщество, наращивая число ядерных испытаний". Так, после испытаний 2006 и 2009 годов, проведенных еще отцом Ким Чен Ына, умершим в 2011 году, было проведено еще три испытания, причем за довольно небольшой промежуток времени.

На руку северокорейскому режиму играет отсутствие информации о настоящей мощности бомб. К тому же КНДР - и об этом часто забывают - обладает огромной традиционной армией, второй по численности в Азии после китайской. В докладе Пентагона за 2012 год говорится, что у Пхеньяна есть более четырех тысяч танков, 730 БТР, хотя и устаревших, свыше миллиона солдат под ружьем и постоянно находящееся "в военном режиме" население. Поэтому больше всего от военного конфликта "пострадала бы соседняя Южная Корея, тем более что ее столица Сеул находится не так уж далеко от границы".

"Если исходить из того, что Ким Чен Ын и его режим принимают рациональные решения, то нападение со стороны КНДР маловероятно, ведь оно приведет к неизбежному свержению династии Кимов, правящих страной уже три поколения. Также "красной линией" для Кима стала бы продажа ядерных веществ и соответствующих технологий террористическим группировкам вроде "Исламского государства"*, что было бы расценено США в качестве достаточного повода для войны". Поэтому известный эксперт по КНДР Рюдигер Франк предлагает "дать Северной Корее возможность заработать деньги легальным путем. Ведь, в конечном счете, умный всегда оставляет выход своему противнику".

Как бы это могло выглядеть? "Посланная Америкой к берегам Корейского полуострова авианосная группировка скорее говорит о том, что Дональд Трамп хочет решить конфликт военным способом. Но в то же время это может быть и ультимативной угрозой с целью заставить Северную Корею изменить свое поведение", - допускает Беннингхоф. Как бы то ни было, в 1993 году президент Билл Клинтон уже грозил военным ударом по северокорейскому реактору и был готов реализовать свою угрозу. Еще одному экс-президенту, Джимми Картеру, удалось добиться компромисса и, возможно, предотвратить новую войну в Корее: за поставки нефти и строительство реакторов на легкой воде северокорейские власти пообещали ядерное разоружение, хотя та сделка продержалась и недолго.

"В целом, Северная Корея - это промышленная страна, хотя и с устаревшими технологиями, и "дил-мейкер" (специалист по заключению сделок. - Прим. ред.) Трамп мог бы предложить Пхеньяну что-то на экономическом уровне, что могло бы заставить его начать переговоры о новом разоружении. Но пока этого не будет, Ким Чен Ын будет продолжать строить бомбу - и предельно ясно демонстрировать это всему миру", - считает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.