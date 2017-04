14 апреля 2017 г. Макс Седдон, Кортни Уивер | Financial Times Возобновление напряженности между США и Россией разбило надежды бизнеса "Когда Москва проснулась, чтобы узнать новость о победе Трампа в прошлом ноябре, российские чиновники с трудом скрывали ликование: они надеялись, что его президентство положит конец изоляции от международных рынков, - напоминают Макс Седдон и Кортни Уивер в Financial Times. "С санкциями будет покончено до конца этого года. Я гарантирую это", - сказал один чиновник "после нескольких бокалов вина на рождественской вечеринке близ Кремля", передают корреспонденты. "Однако после первого визита Рекса Тиллерсона в Москву в качестве госсекретаря, в ходе которого он посетовал на "низкий уровень доверия" между странами, этот оптимизм уступил место постепенно проясняющемуся подозрению, что российская политика Трампа может быть не дружелюбнее, чем у его предшественника. Тем не менее, руководители компаний и финансисты добавляют, что российская экономика и без помощи нового президента уже ведет себя лучше", - говорится в статье. "Посмотрите, сколько фронтов, на которых он сейчас сражается, - сказал Юрий Соловьев, заместитель президента ВТБ, второго по величине российского банка, на который наложены американские и европейские санкции. - Он хочет сделать такое огромное количество вещей, что Россия явно перестала быть одним из моментов, который он может решить с легкостью". "Когда Трамп вступил в должность в январе, многие американские руководители компаний полагали, что он будет отменять американские санкции, наложенные из-за конфликта на Украине в 2014 году, - особенно более широкие меры против финансового сектора и нефтеразведки в Арктике. Теперь этот оптимизм "дышит на ладан", как выразился крупный банкир с опытом работы с Москвой, обсуждавший данный вопрос с администрацией Трампа", - передают авторы. Источник: Financial Times