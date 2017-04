14 апреля 2017 г. Люк Гардинг, Стефани Кирхгесснер и Ник Хопкинс | The Guardian Британские шпионы первыми обнаружили связи штаба Трампа с Россией Британской газете The Guardian стало известно, что органы британской разведки сыграли решающую роль в предупреждении коллег в Вашингтоне относительно контактов между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и агентами российской разведки. Британская спецслужба GCHQ заметила в конце 2015 года подозрительные "взаимодействия" между фигурами, связанными с Трампом, и известными или находящимися на подозрении российскими агентами, сообщают журналисты издания со ссылкой на источники, близкие к британской разведке. "Эти разведданные были переданы США в рамках рутинного обмена информации", - уточнили источники. "В последующие полугода, до лета 2016 года, ряд западных агентств поделились дополнительной информацией о контактах близкого круга Трампа с русскими", - говорится в статье. Так, данные радиоэлектронной разведки передали Германия, Эстония и Польша. Материалы также предоставила Австралия, сообщил один источник. Другой собеседник газеты заявил, что свой вклад внесли разведка Нидерландов и французское Главное управление внешней безопасности (DGSE). "Согласно имеющемуся пониманию, GCHQ ни на одном из этапов не вел прицельную операцию против Трампа или его штаба и не искал информацию по своей инициативе, - говорится далее. - Неподтвержденные разговоры были зафиксированы случайно, в рамках рутинной слежки за агентами российской разведки. За несколько месяцев различные органы разведки, нацеленные на одних и тех же людей, начали замечать серию контактов, к которым они привлекли внимание сотрудников американской разведки". Как американские, так и британские источники газеты признали, что GCHQ "сыграл на раннем этапе значительную роль" в инициировании расследования ФБР касательно связей Трампа с Россией в конце июля 2016 года. Один из источников назвал британскую спецслужбу "главным осведомителем" США. Собеседники газеты также отметили, что "ФБР и ЦРУ проявили медлительность в оценке масштаба контактов между штабом Трампа и Москвой перед американскими выборами. Это отчасти объяснялось тем, что законодательство США запрещает американским органам разведки изучать частные переговоры американских граждан без ордера". Как подчеркнул источник, "их обучают этого не делать", и "кажется, будто органы разведки [США] дремали". По информации газеты, "тогдашний глава GCHQ Роберт Хэнниген передал материалы главе ЦРУ Джону Бреннану летом 2016 года. Вопрос считался столь деликатным, что он решался на "уровне директоров". После изначального замедленного старта, говорится в статье, Бреннан воспользовался информацией GCHQ и разведданными других партнеров, чтобы инициировать масштабное межведомственное расследование. Один из источников газеты также сообщил, что британская спецслужба MI-6 "сыграла роль в предоставлении разведданных США". В MI-6 это комментировать отказались. Представитель GCHQ заявил: "Согласно нашей давней политике, мы не комментируем вопросы, связанные с разведкой". Неясно, контакты каких именно лиц с русскими были зафиксированы британцами, отмечают журналисты. "В данный момент в Вашингтоне ведется несколько расследований по поводу чиновников из предвыборного штаба Трампа и России, - напоминает издание. - В их числе - контрразведывательное расследование под руководством ФБР, а также расследования комитетов по разведке Палаты представителей и Сената". Один из источников газеты заявил, что официальное расследование продвигается: "Теперь у них есть конкретные свидетельства, подтверждающие сговор, - сказал собеседник издания. - Он был заключен между людьми из штаба Трампа и [российскими] агентами влияния и касался использования материала, полученного путем взлома". Источник: The Guardian