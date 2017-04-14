Россия включает быдло-режим

Россия использовала право вето против предложенной Великобританией, Францией и США резолюции СБ ООН, осуждающей применение химического оружия в Сирии, и тем самым в восьмой раз заблокировала резолюцию по Сирии, но Китай, который ранее всегда был солидарен с Россией, на этот раз воздержался, сообщает Андре Баллен на страницах немецкой деловой газеты Handelsblatt.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков раскритиковал резолюцию и назвал ее провокацией, заявив, что документ фактически возлагает ответственность за случившееся на сирийские правительственные войска. "Но выступление Сафронкова было крайне необычно для дипломата. И хотя в Совбезе привыкли к острым высказываниям, личные нападки там крайне редки", - отмечает автор, напоминая, что Сафронков взъелся на представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вето и причислил Асада к "убийцам" и "преступникам".

В частности, Сафронков обратился к Райкрофту на "ты" и заявил: "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" После потока других обвинений в адрес Лондона Сафронков пригрозил Райкрофту. "Не смей оскорблять Россию больше!".

В данном случае употребление Сафронковым местоимения "ты" - не что иное, как грубое дипломатическое хамство, пишет автор, поясняя читателям разницу между "ты" и "вы" в русском языке. "Тем не менее, до хрущевского легендарного стучания ботинком перед Генассамблеей ООН выступление Сафронкова не дотянуло", - говорится в статье.

В Москве Сафронкова за грубость, наоборот, похвалили. "Но в последнее время, кажется, это новая тенденция в российской дипломатии", - подчеркивает Баллен, приводя в пример "пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову, известную своим острым языком". Политических оппонентов она нередко называет "фашистами" и заявляет, что люди, которые "манипулируют памятью солдат Красной армии, пользуются тем, что большинство из них уже не могут дать за такие слова в морду". А на одном ток-шоу Захарова попросила слова вообще следующим образом: "Дайте мне сказать. Иначе вы сейчас действительно услышите, что такое российские "Грады". Но больше всего эта женщина любит обрушиваться на правительство США.

"Именно после прихода Захаровой на эту должность стало заметно, что "ранее крайне официозное ведомстве взяло на вооружение новый языковой стиль; это подтверждает и тональность главы российского МИДа Сергея Лаврова в последнее время, причем не только в отношении политических оппонентов", - замечает автор. Так, во время одной из пресс-конференций два года назад он на вопрос журналиста отреагировал, тихо прошептав слово "дебилы" и употребил еще одно ругательное слово. Да и во время приема американского госсекретаря Тиллерсона Лавров щелкнул по носу американских журналисток, жестко отчитав их за манеры.

"Все это удивительно только на первый взгляд, - пишет Баллен, - в конце концов, и Путин порой любит грубые высказывания: некогда президент России потребовал "мочить террористов в сортире" и предложил оппозиционному журналисту сделать себе обрезание. На фоне высокого рейтинга главы Кремля жесткие выражения - проверенное средство набрать очки у населения, и потому многочисленные чиновники стали подражать ему".