Неясная стратегия России в Афганистане

Почти 30 лет назад Советский Союз после военного поражения был вынужден вывести войска из Афганистана - теперь Россия снова стремится к активной роли в регионе. В пятницу в Москве пройдет крупномасштабная конференция по Афганистану, сообщает корреспондент Handelsblatt. Станет ли Россия новым влиятельным партнером Кабула?

"В последние время политики из России и Афганистана встречаются на удивление часто, притом что основные покровители Афганистана - США и НАТО - вывели значительную часть военного контингента из страны еще в 2014 году. Может ли Россия взять на себя роль США в Афганистане? Организуя конференцию по Афганистану, Москва стремится упрочить влияние на ситуацию в стране", - считает издание.

Как ожидается, в конференции примут участие эксперты из 10 стран, в том числе из России, Китая, Индии и Пакистана. Они планирую обсудить ситуацию вокруг роста напряженности на Гиндукуше, а также перспективы миротворческого процесса с радикальными исламистами из "Талибана"*.

"США, - говорится в статье, - от участия в конференции отказались. - Сегодня отношения между США и Россией переживают непростые времена. Поговаривают даже о новом витке "большой игры" - так принято называть исторический конфликт между Россией и Великобританией за контроль над Центральной Азией в период с 1918 по 1947 год. Позднее этот термин снова стал актуален в ходе борьбы поддерживаемых США афганцев против СССР в 1980-е".

Та проигранная война была психологической травмой для российской военной элиты, продолжает корреспондент. Политика страны в отношении Афганистана долгое времена оставалась сдержанной - сегодня же Москва демонстрирует активность в регионе. Что к этому привело? Как пишет автор статьи, не в последнюю очередь "это связано с активным наркотрафиком из Афганистана: по словам экспертов, весомая часть производимого в Афганистане опиума оказывается в России".

Однако основным мотивом России является, по утверждению политиков, стремление к спокойствию на "своем заднем дворе", пишет автор. В Афганистане существует серьезная террористическая угроза, а страна граничит с центральноазиатскими партнерами России, поэтому "сотрудничество с Кабулом по всем направлениям является очень важным", сказал депутат Госдумы Леонид Калашников.

"Критики, - продолжает автор публикации, - указывают на то, что Москва пытается вести двойную игру и налаживает дружественные контакты не только с афганскими властями, но и с их заклятыми врагами из "Талибана"*. Талибов, в свою очередь, считают непримиримыми противниками ИГИЛ*".

По мнению командующего американскими и натовскими войсками в Афганистане Джона Николсона, русские хотят в первую очередь подорвать действия НАТО в регионе, а командующий Центральным командованием США генерал Джозеф Вотель даже заявил, что русские могут поставлять талибам оружие.

Россия отвергает подобные обвинения как безосновательные, говорится в статье. Да, Москва находится в контакте с "Талибаном"*, но лишь для того, чтобы стимулировать талибов к участию в миротворческом процессе, - об этом в преддверии конференции заявил президент Путин.

*"Талибан", "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористические организации, запрещенные в РФ.