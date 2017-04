14 апреля 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Необходим "выплеск солидарности" мирового сообщества по отношению к геям Чечни Англоязычные СМИ публикуют новые свидетельства преследований людей нетрадиционной ориентации в Чечне, подтверждающие информацию, впервые появившуюся в расследовании "Новой газеты". В то время как международные организации требуют от России ответа, британская пресса пишет, что Чечня должна стать "переломным моментом" в мировой борьбе против ненависти, направленной на представителей секс-меньшинств. Как сообщает Сьювелл Чан в американском издании The New York Times, в четверг эксперты ООН потребовали, "чтобы Чечня прекратила похищения, задержания, избиения и убийства геев и бисексуалов". "Это - акты преследования и насилия беспрецедентного масштаба в регионе, они являются серьезными нарушениями обязательств Российской Федерации в рамках международного права в области прав человека", - цитирует газета заявление группы из пяти экспертов, которая консультирует Совет по правам человека ООН. В заявлении также говорится, что чеченцы "живут в атмосфере страха, подогреваемой гомофобными высказываниями местных властей". Как отмечает автор, эксперты осудили заявления чеченских чиновников о том, что геев нужно отлавливать и убивать. "Российская Федерация должна официально заявить, что она не терпит все формы призыва к насилию, социального бичевания гомосексуализма или языка вражды и не потворствует дискриминации или насилию против людей, основанному на их социальной ориентации или гендерной самоидентификации", - призывают эксперты ООН. "Неподтвержденное задержание свыше 100 геев в Чечне" осудил также глава МИД Великобритании Борис Джонсон, "призвавший российские власти расследовать тревожную ситуацию в регионе", пишет Эшли Коуберн в британской газете Independent. Джонсон назвал в Twitter "возмутительным" то, что "правительство Чечни поддерживает, а не препятствует издевательствам над представителями ЛГБТ-сообщества". Глава британского МИДа также поддержал заявление баронессы Джойс Энелэй, государственного министра Форин-офиса, которая ранее призвала российские власти расследовать массовые задержания геев в Чечне и удостовериться в том, что ответственных привлекут к суду, говорится в статье. Как сообщает издание, "в среду вечером сотни людей собрались перед российским посольством в центре Лондона, чтобы выразить свой протест против варварского обращения с геями в регионе, скандируя "закройте лагеря" и "права геев - это права человека". "История избиений, массовых арестов и даже концлагерей должна приводить в ужас, - пишет колумнист британского издания The Guardian Оуэн Джонс. - Но на этот раз нельзя повздыхать и переключиться на другую ужасную новость. Пусть Чечня станет переломным моментом. Пусть это станет величайшим в истории выплеском международной солидарности по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. Пусть преследования, направляемые против тех геев, молящих о спасении, станут катализатором для строительства глобального движения для непримиримой зачистки всех форм ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества". "Пусть страдания чеченских геев обернутся против их угнетателей: пусть они подстегнут нас к мобилизации против всех форм гомофобии во всем мире", - подытоживает автор. Джонс отмечает, что, "в отличие от гомосексуальности, гомофобии учатся, а поэтому от нее можно и отучить. Какими бы торжествующими и могущественными они себя ни ощущали, те, кто пытает и убивает, проиграют. И все мы должны в этом удостовериться". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков "беспечно" посоветовал тем, кто, "по их мнению", пострадал от нарушений правоохранительных органов, сообщить об этом властям, пишет в британской газете The Guardian Кайл Найт, исследователь программы по защите прав ЛГБТ-меньшинств в международной правозащитной организации Human Rights Watch. "Если презрительный ответ Кремля указывает на то, что Россия не предоставит никаких существенных гарантий безопасности жертвам нынешней ужасной кампании, то тогда международному сообществу нужно заполнить этот пробел", - говорится в статье. "Западные правительства должны оказать давление на российские власти на самом высшем уровне, чтобы оно решительным образом осудило то, что является самой настоящей зачисткой против геев в Чечне, - призывает автор. - Учитывая серьезность ситуации и уровень угрозы, правительства должны также сделать все возможное, чтобы помочь представителям ЛГБТ-меньшинств, которым грозит опасность, покинуть Чечню и найти укрытие вне России. Сюда включены выдача и ускорение гуманитарных виз, программы переселения беженцев или любые другие разрешения на въезд". Как сообщает в еще одной статье The Guardian Шон Уолкер, "правозащитники пытаются вывезти множество чеченских геев из России, так как они полагают, что безопасность этих мужчин под угрозой из-за возможных ответных мер властей Чечни или их собственных родственников в Москве или других российских городах. Однако европейские посольства предоставляют убежище только тем людям, что уже находятся на территории этой страны, и не будут выдавать никаких виз тем, кто собирается просить об убежище по прибытии". Форин-офис переадресовал вопрос об убежище для скрывающихся чеченских геев в министерство внутренних дел Британии, говорится в статье. Уолкеру удалось пообщаться с двумя геями, подвергнувшимися, по их утверждению, преследованиям в Чечне и покинувшими республику. Газета приводит их свидетельства под вымышленными именами, не раскрывая их нынешнее местонахождение. Один из них, представленный Адамом, рассказал, что удерживающие его в плену, по крайней мере, раз в день прикрепляли к его пальцам на руках и ногах металлические зажимы. "Затем один из мужчин приводил в действие рычаг на машине, к которой зажимы были присоединены проводами, и посылал мощные электрические заряды через тело" Адама. "Если ему удавалось не кричать, - говорится в статье, - другие мужчины присоединялись к процессу, избивая его деревянными палками и металлическими прутьями". Адам рассказал изданию, что "во время пыток мужчины выкрикивали оскорбления в его адрес в связи с тем, что он гей, и требовали от него назвать другие имена знакомых геев в Чечне". "Адама держали в неофициальной тюрьме с более чем дюжиной других мужчин, которых ежедневно пытали, - пишет автор. - Подобная кампания по "зачистке" проводилась правительственными силами безопасности в разных городах республики". "Они называли нас животными, нелюдями, говорили, что мы там умрем", - цитирует журналист Адама. "По прошествии более десяти дней некоторых мужчин отпустили и позволили вернуться в семью", - говорится в статье. "Каминг-аут - это акт героизма для представителей ЛГБТ-сообщества на всей территории Кавказа, региона, где господствует укорененная гомофобия", - пишет Анна Немцова в американском издании The Daily Beast. Автор встретилась с грузинским ЛГБТ-активистом и правозащитником Бекой Габададзе, к которому в очередной раз обратился по телефону за помощью подросток-гей. Семья 16-летнего грузинского мальчика из-под Зугдиди "намеревалась потащить его к врачу для гормонального лечения против гомосексуальности, а дома его старший брат жестоко его избивал". "Моя работа - связывать жертв с государственными социальными работниками, ответственными за помощь несовершеннолетним представителям ЛГБТ-сообществ в беде, - рассказал Габададзе. - Но часто чиновники не понимают, что гомосексуальность - это не болезнь или отклонение, а ведь об этом говорит ВОЗ". Как заявил в беседе с изданием 26-летний лидер ЛГБТ-движения Грузии Леван Берианидзе, "грузинская гомофобная политика вдохновляется Москвой". "Наши лидеры, - сказал он, - следуют по гомофобному пути, проложенному Россией, где пропаганда гомосексуализма запрещена законом и где геев убивают". Активист призвал грузинские власти "оставаться человечными и предоставить убежище представителям чеченского ЛГБТ-сообщества".