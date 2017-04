14 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп и сам переживает "большой взрыв" Мир президента США Трампа не похож на мир кандидата Трампа. По Сирии администрация излагала различные позиции и вдруг ударила ракетами, а вчера "Белый дом сбросил супербомбу в афганскую пустоту в надежде достучаться до Северной Кореи", пишут СМИ. WSJ поясняет: "Ким Чен Ын, Владимир Путин, Башар Асад, Си Цзиньпин и лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади узнали, что США полагают, что в их интересах жестко отвечать на агрессию противников". "Что касается демонстрационного эффекта, трудно переплюнуть бомбу, которую США сбросили в четверг на "Исламское государство"* в Афганистане", - отмечает редакция The Wall Street Journal, сообщая, что "мать всех бомб" GBU-43 весит 21 тыс. фунтов. Как и в случае с ракетным ударом крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому на прошлой неделе, нужные люди, без сомнения, заметили эту демонстрацию американской целеустремленности. "В первых строках этого списка, конечно, должно быть "Исламское государство"*, которое Трамп пообещал уничтожить. Командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон назвал GBU-43 умной бомбой и "правильным боеприпасом" для того, чтобы "сохранить темп" борьбы с ИГИЛ*", - говорится в статье. Журналисты уверены, что взрыв GBU-43 заметили в Пхеньяне. "В течение недели Ким Чен Ын, Владимир Путин, Башар Асад, Си Цзиньпин и лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, где бы он ни прятался, узнали, что США полагают, что в их интересах жестко отвечать на агрессию противников", - указывает редакция. Журналисты USA Today пишут: "На вопрос о применении GBU-43, тяжелого боеприпаса фугасного действия (MOAB), в Афганистане через неделю после ракетного удара в Сирии Трамп ответил: "Я только наделяю полномочиями своих военных... Мы дали им абсолютные полномочия, и они их используют, и, честно говоря, именно поэтому они добиваются таких успехов в последнее время". Атака в четверг может укрепить популярность Трампа, по крайней мере в краткосрочной перспективе, считают аналитики, хотя это также может увеличить опасения по поводу агрессивности президента, передает издание. "Кажется, ему нравится посылать противникам многочисленные сигналы", - сказал о Трампе Гарри Казианис из неправительственного аналитического Center for the National Interest (Вашингтон). Впрочем, добавил он, это не означает, что стоит ожидать атаки на Северную Корею: "Я считаю, что он пытается послать сигнал Северной Корее, что он настроен решительно, но вряд ли это значит нечто большее". Бряцание оружием, внезапные удары в Сирии и Афганистане и возражения против ударов по Сирии со стороны таких стран, как Россия, вызвали опасения критиков, что Трамп может каким-то образом развязать "третью мировую войну", говорится далее. Майкл Капуто, сотрудничавший с предвыборным штабом Трампа в прошлом году, опровергает эти опасения: "Мы воюем с исламским терроризмом уже давно... Это не особенность только этого президента". Трамп посылает предупреждения противникам, считает Капуто, и, "когда он проводит "красную линию", она действительно "красная". "Сверхбомба, сброшенная по приказу Дональда Трампа на пещеры в Афганистане, ознаменовала неизбежную эскалацию войны Дональда, начавшейся пуском ракет по Сирии", - пишет Витторико Дзуккони в La Repubblica. "Ни Буш-младший, при котором была сделана "мать всех бомб", ни Обама не осмеливались пустить ее в дело, потому что ее тактическая польза всегда была сомнительной, тогда как психологические и политические последствия могли быть рискованными", - говорится в статье. Однако, отмечает Дзуккони, "новый Трамп" - "генералиссимус, вдруг открывший для себя опьянение военной силой, тот самый, который откосил от армии благодаря искривлению кости в ступне, - не столь щепетилен. Он пытается произвести максимальный эффект, приложив минимум усилий: этакий "большой взрыв", который представит его в глазах мира и американских избирателей крутым парнем, готовым на все, пишет журналист. В контексте асимметричной войны глобальной сети террористов, сражающихся, например, с помощью грузовиков, давящих прохожих, "тяжелый боеприпас фугасного действия" мало чем полезен, говорится в статье. "Так же, как оказались бесполезными 59 крылатых ракет, обрушившихся на сирийскую авиабазу, - через считанные часы она снова заработала". Какую еще ракету или бомбу Трамп применит для очередного показательного действия, прежде чем смирится с необходимостью прямого вмешательства - с военными на местах - возможно, против Пхеньяна? - задается вопросом автор. "Охваченный хаосом Афганистан не имеет могущественных святых покровителей, - отмечает он. - А вот Северная Корея остается под крылом у Китая". План Трампа состоит в том, чтобы вопросом о его следующем шаге задался его самый опасный враг, Ким Чен Ын, который готовит на завтра большой праздник в честь 150-летия со дня рождения деда-основателя корейской правящей династии. "Белый дом сбросил бомбу в афганскую пустоту в надежде достучаться до Северной Кореи, - подытоживает автор. - Потому что Трамп знает, что, помимо этой сверхбомбы, все, что ему осталось, - это атомная бомба". "Мир президента Трампа определенно не похож на мир кандидата Трампа. Наверное, такова судьба предвыборных обещаний, с размаху высказанных неофитом, который делал ставку скорее на свой "инстинкт", чем на знание геополитических хитросплетений", - пишет корреспондент Le Figaro Филипп Жели. "Непонятно, чего больше, простодушия или бахвальства, сквозит в манере, с которой Трамп декларирует, что отношения между США и Россией находятся на "исторически низком уровне". Поразительно для человека, который произвел сильное впечатление, заявив, что он желает установить конструктивное партнерство с Путиным", - говорится в статье. "НАТО уже больше не устаревшая организация", - объявил американский президент, приписав себе заслугу возросшего инвестирования со стороны его членов в их собственную оборону и усиленное внимание к антитеррористической борьбе. Параллельно Китай, с которым была обещана торговая война, вдруг стал образцовым учеником в классе после уикэнда "позитивной алхимии", проведенного с президентом Си Цзиньпином в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пишет автор. "Некоторые видят в этом обнадеживающий знак возвращения к реальности под воздействием "трезвых" умов в правительстве, указывают на влиятельного зятя Джареда Кушнера и его коалицию генералов и предпринимателей", - продолжает Жели. "Он не теоретик и смотрит на вещи под рациональным углом, - поясняет один ответственный сотрудник Белого дома. - Президент из числа тех, кто видит возможности там, где большинство других видят трудности". "Судя по всему, в плане альянсов и пробы сил при Трампе стрелка будет постоянно находиться в движении. По Сирии его администрация изложила как минимум пять различных позиций в течение трех последних недель, вплоть до внезапного и неожиданного вооруженного вмешательства", - говорится в статье. Его сегодняшняя склонность держать Россию на расстоянии объясняется отчасти расследованиями, которые ведут ФБР и Конгресс. Но они еще ничего не установили, подчеркивает автор. "Отношения между США и Россией наладятся. В нужное время все опомнятся, и между нами будет прочный мир!" - написал Трамп в четверг в Twitter. США и Россию "разделяет всего один шаг между братанием и войной", пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. "После периода, когда Путина причислили к тем, кто способен на все, - от доминирования на Ближнем Востоке до раскола Европы и манипуляций на выборах в США, российский лидер неожиданно снова оказался в изоляции, - отмечает Ханс. - Это напоминает июнь 2014 года, когда (...) после бездействия мирового сообщества в отношении развязанной Россией войны на Украине ужас, вызванный гибелью 298 пассажиров лайнера Malaysia Airlines, породил решимость дать ему отпор". Чтобы выйти из этой изоляции, Путин годом позже открыл новый театр военных действий и призвал совместно бороться с исламистским терроризмом. "Его расчет почти что сработал, - пишет автор: - Трамп называл борьбу с ИГИЛ* своим приоритетом, и судьба сирийского диктатора Башара Асада представлялась ему второстепенной. Но так было лишь до тех пор, пока мир не увидел кадры убитых газами детей из Хан-Шейхуна". "В обоих случаях Путин вступил в союз с темными силами, которые в конце концов не смог полностью контролировать", - комментирует Ханс. Оба раза, полагает он, "у Путина был выбор, и он мог воспользоваться моментом, чтобы отделаться от своих вредителей-подопечных, а вместе с ними - и от проблем, которые липнут к ним. Но вместо этого Москва в очередной раз защищает злодеев, громко требует международных расследований и одновременно бросает гранаты для того, чтобы их сорвать". Автор считает горькой иронией тот факт, что теперь на Путина давит такой человек, как Трамп, "которому, кстати, он помогал по мере сил при помощи хакерских атак и всей мощи российских СМИ". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.