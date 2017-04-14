Если Трамп на самом деле хочет улучшить отношения с Россией, ему следует убедить НАТО остановить расширение

"Отношения президента Трампа с российским президентом Владимиром Путиным могут оказаться слишком близкими, чтобы не вызывать обеспокоенности, но интуиция Трампа в отношении американо-российских связей, по крайней мере частично, верна. США просто не могут позволить себе плохие отношения с другой ядерной супердержавой на планете", - пишет старший научный сотрудник исследовательского центра Brookings Institution (Вашингтон) Майкл О'Хэнлон в статье для The Los Angeles Times.

Некоторые аналитики утверждают, что Путин поддерживает враждебные отношения с внешним миром в собственных внутриполитических целях, пишет автор. Но можно понять, почему русские считают "высокомерным" и "триумфалистским" продвижение НАТО на восток на 1000 миль, полагает он. Также их беспокоит поддержка Западом демократических сил, совершивших революции на Украине, в Грузии и Киргизии, а также атаки США на Сербию, Ирак и Ливию, которые, как они считают, не имели законных оснований и плохо закончились, говорится в статье.

"Тем временем расширение НАТО продолжается", - отмечает О'Хэнлон, упоминая ратификацию Соединенными Штатами вступления в Североатлантический альянс Черногории.

"Вся эта ситуация контрпродуктивна и в наибольшей степени - на Украине и в Грузии", - считает автор. Президент Буш-младший убедил НАТО официально предложить будущее членство обеим странам, но не было установлено ни сроков вступления, ни гарантий безопасности, пишет он.

Эксперт напоминает об условии вступления в НАТО, предполагающем отсутствие территориальных споров с соседями. Хотя теоретически это разумно, подобная политика подталкивает Путина к тому, чтобы создавать проблемы для Украины и Грузии, отмечает он.

"Трамп должен, по крайней мере, попытаться ослабить напряженность. Он может сделать это с помощью масштабного соглашения между странами НАТО, Москвой и нейтральными государствами Европы. В рамках подобного соглашения НАТО может пообещать не расширять свои границы дальше. В обмен на это Россия могла бы пообещать оставить нейтральные государства в покое, вывести военные силы с их территорий, позволить им присоединиться к любым дипломатическим и экономическим организациям (включая ЕС) и прекратить вооружать и поддерживать сепаратистов в таких местах, как регион Донбасса на Украине и Северная Грузия. Как только Путин выполнит эти условия, США могут снять санкции против России", - говорится в статье.